Parcours du nouveau président BAD, Sidi Ould Tah

Le 29 mai 2025, Sidi Ould Tah a été élu président de la Banque africaine de développement (BAD), succédant au Nigérian Akinwumi Adesina. Qui est le nouveau président de la BAD ?

Né le 31 décembre 1964 à Mederdra, en Mauritanie, Sidi Ould Tah est un économiste chevronné avec plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’économie, de la finance et du développement rural. Titulaire d’un doctorat en économie du développement, il a également obtenu un diplôme d’ingénieur agronome et possède une expertise en gestion de projets .

Avant sa nomination à la tête de la BAD, Ould Tah a dirigé la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) depuis 2015, transformant cette institution en un acteur clé de l’architecture financière du continent. Il a également occupé des postes ministériels en Mauritanie, notamment en tant que ministre de l’Agriculture et ministre de l’Économie et du Développement rural, et a servi comme conseiller économique auprès du président.

Dans son discours inaugural, le nouveau président a exprimé sa volonté de renforcer les partenariats avec les États du Golfe pour soutenir le développement des infrastructures en Afrique. Il a également souligné l’importance de l’innovation financière et de la résilience face aux défis économiques actuels, notamment la réduction de 555 millions de dollars du financement américain sous l’administration Trump .

Sidi Ould Tah prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre 2025, devenant ainsi le neuvième président de la BAD depuis sa création il y a 60 ans.

30 mai 2025 par ,