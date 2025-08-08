Parakou passe de 445 à 1.141 km (eau) et 26.756 à 49.200 abonnés au courant

L’État béninois a investi 31,6 milliards de FCFA dans les secteurs de l’eau et de l’énergie électrique à Parakou entre 2016 et 2025, hors financement du programme MCA-Bénin II. Plusieurs actions ont été engagées, avec ces fonds, pour renforcer les infrastructures dans les secteurs eau et énergie électrique.

Dans la ville de Parakou, le réseau de distribution d’eau potable est passé de 445 km à 1 141 km, entre 2016 et 2025, soit une hausse de 156 %. La capacité de production d’eau est montée de 400 m³/h à 2 400 m³/h, un bond de 500 %, selon des chiffres communiqués par le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC), jeudi 07 août 2025.

« Le nombre d’abonnés à l’eau potable est passé de 16 537 à 28 193 (+70%) ; des forages additionnels ont été réalisés en zones périphériques pour améliorer l’accès à l’eau potable dans les quartiers non raccordés au réseau SONEB », a précisé le HCPC lors de la restitution des travaux de la commission portant vérification des projets d’investissement dans les secteurs de l’eau et de l’énergie électrique à Parakou.

En ce qui concerne le réseau électrique, il est « passé de 26 756 à 49 200 (+84%) », au cours de la période sous-revue (2016 à 2025). La capacité de production locale d’électricité de 12 MW a été rétablie.

Au total, 31,6 milliards de FCFA ont été investis dans les secteurs de l’eau et de l’énergie électrique de 2016 à 2025, hormis les projets financés par le Programme MCA-Bénin.

La Commission a été mise en place à la suite des allégations de détournements présumés de fonds d’un ancien ministre. Selon les conclusions, « aucun élément n’a permis d’établir la moindre preuve de malversations ou de détournements de fonds publics ».

M. M.

8 août 2025 par ,