Parakou en première ligne pour porter Wadagni

La commune de Parakou, à travers sa première autorité, a annoncé son soutien à la candidature de Romuald Wadagni pour la présidentielle de 2026.

Membre du Bloc Républicain, le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a annoncé au candidat désigné par la mouvance à la présidentielle de 2026.

L’édile voit dans le choix de Romuald Wadagni une continuité.

Selon lui, l’alliance entre le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau s’inscrit dans la logique des réformes engagées par Patrice Talon. « Là où certains promettaient, il a agi ».

Le maire a salué la rigueur et la transparence de Wadagni. Il a rappelé son rôle dans la crédibilité internationale du Bénin. Inoussa Zimé Chabi a mis en avant les réalisations concrètes du président Talon à Parakou et dans tout le Bénin. Routes, énergie, climat des affaires : les acquis sont visibles, a-t-il insisté.

Un appel à l’unité autour de Parakou

« Là où certains promettaient, il a agi », a déclaré le maire.

Dans sa déclaration, le maire a appelé les forces vives de Parakou à se rassembler. Il invite la région septentrionale à s’unir derrière Wadagni. Pour lui, il s’agit d’un choix d’évidence et non d’un pari.

3 septembre 2025 par ,