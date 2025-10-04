Parakou en effervescence pour l’investiture Wadagni–Talata

Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de monde à quelques heures de la cérémonie officielle d’investiture du duo candidats de la mouvance à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. Romuald Wadagni, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle et sa colistière, Mariam Chabi Talata seront officiellement investis lors d’une cérémonie ce samedi 4 octobre 2025, au stade municipal de la ville.

Tout est fin prêt pour accueillir l’investiture du duo candidats de la majorité à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le stade municipal de Parakou, cadre retenu pour cet évènement historique, s’est redoré d’un nouveau blason offrant l’un des plus beaux décors. A l’extrême droite, se dresse la tribune officielle réservée aux responsables des partis politiques, personnalités et autres leaders. D’un côté comme de l’autre des deux ailes du stade, sont disposées deux grandes bâches destinées à accueillir les délégués des partis, amis, sympathisants et autres invités.

D’un autre côté, les organisateurs s’affairent pour la mise en place du podium qui va accueillir le géant concert annoncé pour l’après-midi du samedi.

Sur les lieux, on pouvait observer les mouvements de va-et-viens de plusieurs personnalités. Notamment, l’ex ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou Adambi, des députés à l’Assemblée nationale, des membres du conseil municipal de Parakou, des militantes et militantes des partis Union progressiste le renouveau (UP-R), Bloc républicain (BR), MOELE-BENIN et Renaissance nationale (RN).

Loin d’une simple activité politique, c’est une grande fête qui s’annonce dans la joie et la ferveur populaire dans la cité des Kobourou. « On dirait que c’est déjà gagné ! », lâche un zémidjan de passage devant le stade.

Un dispositif sécuritaire bien renforcé

Pour un déroulement sans faille de l’évènement, les Forces de défense et de sécurité (FDS), la Police républicaine notamment, est fortement mobilisée. Les entrées dans le stade sont bien filtrées et seules les personnes disposant de badges et autres documents d’accès y ont droit. En face et aux alentours, c’est une foule admirative de jeunes, de taxis-moto communément appelés zémidjan, et autres franges de la population observent les mouvements d’entrée et de sortie des organisateurs.

L’investiture du duo Wadagni-Talata, c’est ce samedi 4 octobre 2025, à partir de 11 heures.

F. A. A.

4 octobre 2025 par ,