dimanche, 5 octobre 2025 -

580 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présidentielle de 2026 au Bénin

Parakou en effervescence pour l’investiture Wadagni–Talata




Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de monde à quelques heures de la cérémonie officielle d’investiture du duo candidats de la mouvance à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. Romuald Wadagni, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle et sa colistière, Mariam Chabi Talata seront officiellement investis lors d’une cérémonie ce samedi 4 octobre 2025, au stade municipal de la ville.

Tout est fin prêt pour accueillir l’investiture du duo candidats de la majorité à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le stade municipal de Parakou, cadre retenu pour cet évènement historique, s’est redoré d’un nouveau blason offrant l’un des plus beaux décors. A l’extrême droite, se dresse la tribune officielle réservée aux responsables des partis politiques, personnalités et autres leaders. D’un côté comme de l’autre des deux ailes du stade, sont disposées deux grandes bâches destinées à accueillir les délégués des partis, amis, sympathisants et autres invités.
D’un autre côté, les organisateurs s’affairent pour la mise en place du podium qui va accueillir le géant concert annoncé pour l’après-midi du samedi.
Sur les lieux, on pouvait observer les mouvements de va-et-viens de plusieurs personnalités. Notamment, l’ex ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou Adambi, des députés à l’Assemblée nationale, des membres du conseil municipal de Parakou, des militantes et militantes des partis Union progressiste le renouveau (UP-R), Bloc républicain (BR), MOELE-BENIN et Renaissance nationale (RN).
Loin d’une simple activité politique, c’est une grande fête qui s’annonce dans la joie et la ferveur populaire dans la cité des Kobourou. « On dirait que c’est déjà gagné ! », lâche un zémidjan de passage devant le stade.

Un dispositif sécuritaire bien renforcé
Pour un déroulement sans faille de l’évènement, les Forces de défense et de sécurité (FDS), la Police républicaine notamment, est fortement mobilisée. Les entrées dans le stade sont bien filtrées et seules les personnes disposant de badges et autres documents d’accès y ont droit. En face et aux alentours, c’est une foule admirative de jeunes, de taxis-moto communément appelés zémidjan, et autres franges de la population observent les mouvements d’entrée et de sortie des organisateurs.
L’investiture du duo Wadagni-Talata, c’est ce samedi 4 octobre 2025, à partir de 11 heures.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Boni Yayi rentre de Paris en compagnie de son probable candidat


5 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président Boni Yayi est de retour au pays après un court séjour en (…)
Lire la suite

"Les Démocrates" enregistre 35 candidatures pour son duo


5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le processus de désignation du duo de candidats du parti d’opposition (…)
Lire la suite

Wadagni promet “un avenir bâti avec et pour la jeunesse”


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sous les ovations de milliers de militants réunis à Parakou, ce samedi (…)
Lire la suite

« Je veux être le candidat de tous les Béninois (Romuald Wadagni)


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le duo candidats des partis de la mouvance présidentielle, Romuald (…)
Lire la suite

En images, l’ambiance au stade de Parakou à l’investiture du duo (…)


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, (…)
Lire la suite

R. Wadagni fait la promesse de servir avec intégrité, courage et constance


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Romuald Wadagni et Mariam Talata ont été investis candidats de la (…)
Lire la suite

En images, la mise en place des délégués pour l’investiture de Romuald (…)


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de (…)
Lire la suite

Voici le programme de l’investiture Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici le programme officiel de la cérémonie d’investiture de Romuald (…)
Lire la suite

Les partis en rempart au duo Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les partis de la mouvance se mobilise autour du duo Wadagni-Talata, (…)
Lire la suite

Les Démocrates dévoilent leur duo candidat le 11 octobre


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a fixé son Conseil national (…)
Lire la suite

Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses (…)
Lire la suite

Les Démocrates donnent leur avis sur le candidat des FCBE


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Un député du parti d’opposition Les Démocrates, s’est prononcé sur la (…)
Lire la suite

Paul Hounkpè, candidat des FCBE pour la présidentielle 2026


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ont déjà leur candidat (…)
Lire la suite

Voici les critères de sélection du duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Le parti ‘’ Les Démocrates’’ lance un appel à candidature pour la (…)
Lire la suite

En principe, ce sont les délégués des partis qui sont attendus à Parakou


29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Porté en triomphe par la majorité présidentielle pour briguer la (…)
Lire la suite

Isidore Hounhuèdo emballe Zagnanado pour le duo Wadagni-Talata


24 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A la faveur d’une séance de restitution tenue le weekend écoulé à (…)
Lire la suite

Romain MISSINHOUN se déclare candidat à la présidentielle 2026


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Cocou Romain MISSINHOUN a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Daniel EDAH, une candidature qui s’impose à l’opposition


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans un contexte d’incertitude et de tensions internes, l’opposition (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires