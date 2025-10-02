jeudi, 2 octobre 2025 -

Présidentielle 2026 au Bénin

Parakou en effervescence à la veille de l’investiture de Wadagni-Talata




A quelques heures de l’investiture officielle du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, la ville de Parakou est en pleine effervescence.

Des milliers de partisans et sympathisants sont attendus samedi 4 octobre 2025 à Parakou pour l’investiture du duo candidat Wadagni-Talata à la présidentielle 2026. Dans les rues de la ville, les drapeaux aux couleurs des partis de la majorité, les affiches géantes et quelques moyens de transport à l’effigie des candidats donnent déjà un air de campagne électorale avant l’heure.

Commerçants, artisans, hôteliers, restaurateurs…tous sont à pied d’œuvre pour accueillir les flots de visiteurs. « C’est historique ! Toute la ville est mobilisée. Il n’y a plus une seule chambre libre dans les hôtels de Parakou », témoigne le responsable d’un établissement hôtelier du centre-ville.

« On n’a pas vu une telle animation politique depuis des années », confie une commerçante.

L’investiture, prévue dans l’enceinte du stade municipal rénové pour l’occasion, s’annonce comme un véritable show politique. Selon les organisateurs, plus de 20 000 personnes sont attendues. Entre les délégations officielles, les militants, les curieux et les simples sympathisants, la ville s’apprête à vivre un week-end d’exception.

Romuald Wadagni, 49 ans, ministre de l’Économie et des Finances, est considéré comme l’un des piliers du système Talon.
Sa colistière, Mariam Chabi Talata, actuelle vice-présidente, incarne quant à elle la continuité institutionnelle et le symbole d’un leadership féminin fort.

Le choix de Parakou pour cette investiture n’est pas anodin : ville carrefour du nord, bastion électoral stratégique, elle représente aussi une volonté de renforcer l’ancrage national de la candidature du duo.

2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah




