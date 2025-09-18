jeudi, 18 septembre 2025 -

Présidentielle 2026

Parakou accueille l’investiture du duo Romuald Wadagni et Mariam Talata




La ville de Parakou accueillera le 4 octobre prochain, la cérémonie d’investiture du duo de candidat Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata à l’élection présidentielle de mars 2026. Faisant suite à leur désignation le 31 août dernier comme porte flambeau de la mouvance présidentielle, la cérémonie d’investiture en préparation minutieuse , confirme la volonté des soutiens du président Patrice Talon de ne ménager aucun effort en vue de gagner les élections générales de 2026. Il convient de rappeler que la date limite de dépôt des différents dossiers à la Cena est prévue pour le 12 Octobre 2025.

Nous y reviendrons.

18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




