Paraguay reconnaît la souveraineté du Marooc sur son Sahara

Le Paraguay reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara et prévoit l’ouverture d’un consulat dans les provinces du Sud. L’annonce a été faite, lundi 22 septembre 2025, par le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lezcano, lors d’une rencontre avec son homologue marocain à New-York.

« Nous soutenons la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et nous envisageons l’ouverture prochaine d’un consulat du Paraguay dans cette région », a affirmé le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, lundi à New-York. Rubén Darío Ramírez Lezcano a saisi l’occasion pour annoncer la visite prochaine du président du Paraguay, Santiago Peña Palacios, dans le Royaume.

Lors de cet entretien, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue du Paraguay ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun.

Le chef de la diplomatie paraguayenne est attendu au Maroc pour une visite de travail avant la fin de l’année. La rencontre entre les deux chefs de diplomatie a eu lieu en marge de la 80è session de l’Assemblée générale de l’ONU.

A.A.A

22 septembre 2025 par ,