Paraguay reconnaît la souveraineté du Marooc sur son Sahara

Ouverture prochaine d’un consulat dans les provinces du Sud




Le Paraguay reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara et prévoit l’ouverture d’un consulat dans les provinces du Sud. L’annonce a été faite, lundi 22 septembre 2025, par le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lezcano, lors d’une rencontre avec son homologue marocain à New-York.

« Nous soutenons la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et nous envisageons l’ouverture prochaine d’un consulat du Paraguay dans cette région », a affirmé le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, lundi à New-York. Rubén Darío Ramírez Lezcano a saisi l’occasion pour annoncer la visite prochaine du président du Paraguay, Santiago Peña Palacios, dans le Royaume.

Lors de cet entretien, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue du Paraguay ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun.
Le chef de la diplomatie paraguayenne est attendu au Maroc pour une visite de travail avant la fin de l’année. La rencontre entre les deux chefs de diplomatie a eu lieu en marge de la 80è session de l’Assemblée générale de l’ONU.

A.A.A

22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité au Sahel


21 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Alliance des États du Sahel (AES) démontre que les États africains (…)
Lire la suite

SM le Roi inaugure des projets au Complexe portuaire de Casablanca


18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
SM le Roi Mohammed VI a inauguré plusieurs projets d’envergure réalisés (…)
Lire la suite

Kamal Mekouar, l’Artisan de l’Excellence en Afrique


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Marocain Kamal Mekouar, Président-Directeur Général de Villa Design (…)
Lire la suite

Thomas Reynaert nommé vice-président principal, Affaires extérieures


7 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) annonce la (…)
Lire la suite

SM. le Roi Mohammed VI gracie 681 condamnés


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé sa Grâce à 681 condamnés à (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Gabon réaffirment leurs liens d’amitié


23 août 2025 par Marc Mensah
La Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a rencontré, jeudi 21 (…)
Lire la suite

Le Bénin commémore la Traite négrière ce samedi


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin commémore, ce samedi 23 août 2025, la Journée internationale (…)
Lire la suite

Le Japon réaffirme sa non-reconnaissance à la pseudo "rasd"


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sommet de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le (…)
Lire la suite

1,5 milliard USD du Japon pour une Afrique verte et en bonne santé


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Japon a annoncé mardi un soutien financier de 1,5 milliard de (…)
Lire la suite

Voici les statistiques du transport aérien mondial


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié (…)
Lire la suite

Le vendredi 15 août férié au Bénin


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du 15 août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur (…)
Lire la suite

Mise en place d’une association pour stimuler le commerce intra-africain


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Réseau continental des associations de femmes d’affaires en Afrique (…)
Lire la suite

M. Boulos réaffirme le soutien américain au plan d’autonomie du Sahara (…)


4 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Haut conseiller du président des Etats-Unis, Massad Boulos, a (…)
Lire la suite

Trump réaffirme la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité (…)


2 août 2025 par Ignace B. Fanou
La Fête du Trône 2025 a été l’occasion pour le Président Donald Trump (…)
Lire la suite

MSC lance une liaison directe entre la Chine, et 4 pays africains dont (…)


2 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans un contexte de dynamisation des flux commerciaux entre l’Asie et (…)
Lire la suite

26 ans de règne et des liens panafricains célébrés à Cotonou


31 juillet 2025 par Marc Mensah
À l’occasion du 26e anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le (…)
Lire la suite

Le Maroc envoie une aide humanitaire et médicale d’urgence en Palestine


30 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc au secours de la Palestine. SM le Roi Mohammed VI (…)
Lire la suite

Le Bénin offre 72h sans visa aux croisiéristes


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Les passagers des navires de croisière faisant escale au Bénin (…)
Lire la suite




