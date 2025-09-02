mardi, 2 septembre 2025 -

Championnat national de tennis 2025

Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga, étoiles du tennis béninois




Les courts de tennis du stade Charles de Gaulle et de l’Académie Darboux ont accueilli du 25 au 30 août 2025, le championnat national de tennis du Bénin. Plus de 200 jeunes et seniors, venus des différentes ligues régionales, se sont affrontés dans une compétition intense et riche en émotions qui ont fait vibrer les villes de Porto-Novo et de Cotonou.

Les catégories en lice allaient des 10 ans aux 18 ans et moins, chez les filles comme chez les garçons, ainsi que les seniors hommes et dames. L’événement a été marqué par des performances remarquables, notamment celles de Pacôme Kakpo, sacré double champion chez les 18 ans et moins et chez les seniors hommes.

La finale masculine senior a tenu les spectateurs en haleine pendant plusieurs heures.
Pacôme Kakpo a triomphé face à Morgane Sègodo sur le score de 6/3, 4/6, 7/6(4), confirmant son statut de révélation de cette édition.
Chez les dames, Eléaza Honfoga s’est imposée face à Vitou Pascaline dans un match tout aussi disputé : 6/3, 3/6, 7/5.

À noter : Pacôme Kakpo a également remporté la finale des 18 ans et moins, battant Précieux Bécoudé 6/2, 3/6, 6/4.

Le classement par médailles reflète la domination de la ligue Atlantique-Littoral, qui termine en tête avec 9 médailles d’or, 4 d’argent et 8 de bronze. Elle est suivie par Atacora-Donga (3 or, 7 argent, 4 bronze) et Ouémé-Plateau (1 argent). Les ligues Mono-Couffo, Borgou-Alibori et Zou-Collines sans moisson, ferment la marche.

Rang Ligue Or Argent Bronze
1er Atlantique-Littoral 9 4 8
2e Atacora-Donga 3 7 4
3e Ouémé-Plateau 0 1 0
4e Mono-Couffo - - -
5e Borgou-Alibori - - -
6e Zou-Collines - - -

Les quatre premiers de chaque catégorie ont reçu des lots de consolation (balles, cordages, etc.). Les meilleurs seniors hommes et dames ont bénéficié de bourses de dix mois, dont le montant varie selon leur classement. La Fédération béninoise de tennis (FBT) a également promis un accompagnement symbolique pour les sorties internationales des finalistes.

En reconnaissance du travail des entraîneurs, du matériel sportif a été distribué à toutes les ligues participantes.

Pour Bernardin Codjo, secrétaire général de la FBT, « l’édition de 2025 a une fois encore marqué les esprits, surtout en termes de révélations ». Le niveau de jeu et l’engagement des jeunes talents laissent entrevoir un avenir prometteur pour le tennis béninois.

2 septembre 2025 par La Rédaction




