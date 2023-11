PURGE VIOLENTE

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que son ancien Secrétaire Général, mon Cousin, le très remuant et tonitruant Pascal Todjinou a dû certainement, selon sa célèbre formule, éduquer les membres de sa CGTB (la Confédération Générale des Travailleurs du Benin), à "violer violemment" les textes et les interdictions….

Et voilà son successeur à la tête de la Centrale, mon Neveu Moudassirou Bachabi, obligé de virer d’un coup, pas moins de dix-huit Secrétaires Généraux de ses Syndicats de base, avec leurs organisations, pour une histoire de violation violente des textes ; dans le cadre de prochaines élections professionnelles …

Mais vous mes Neveux et Nièces, hilares, qui demandez, si à part la participation à la gestion de la cagnotte annuelle des 200 millions de l’Etat, il y a autre chose qui amène encore les syndicalistes a se crêper le chignon dans les Centrales, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

