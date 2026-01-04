PRMP et C/CCMP de la mairie de Dogbo suspendus

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la suspension de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP) de la commune de Dogbo, dans le département du Couffo, pour des manquements graves dans une procédure de réhabilitation d’un centre de santé.

Par décision en date du 17 décembre 2025, l’ARMP a saisi le Secrétaire Exécutif de la commune de Dogbo pour « prononcer des sanctions de suspension temporaire de leurs fonctions respectives » à l’encontre de messieurs BALLO Dominique et GBEGAN O. Wilfrid. Ils sont respectivement Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP) au sein de la commune de Dogbo.

Durant cette période, les deux intéressés « ne peuvent exercer aucune fonction dans la chaîne de la commande publique » au sein de toute l’administration publique béninoise, ni travailler sur des projets bénéficiant de financements extérieurs. Il leur est également interdit de postuler à des marchés publics en tant que consultants individuels.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), s’est auto-saisie en novembre 2025, suite à des présomptions d’irrégularités dans la procédure d’appel d’offres relatif aux travaux du centre de santé d’Ayomi, financé par les ressources FADEC.

L’instruction menée par l’ARMP a révélé que les deux acteurs de la chaîne de commande publique au sein de la commune de Dogbo ont procédé à un rejet d’offre en « méconnaissance des règles en matière d’évaluation des offres dans le cadre des marchés publics ». La commission de passation a notamment pénalisé un soumissionnaire, la société « HESSED SARL », sur la base d’exigences qui ne figuraient pas dans le dossier d’appel d’offres.

Le régulateur a souligné que les faits constatés ont « compromis l’intégrité et la performance du système de passation des marchés publics » au sein de la commune. Pour l’ARMP, chaque acteur de la chaîne doit « affiner les aptitudes nécessaires à l’accomplissement de ses tâches » afin de garantir le bon usage des deniers publics.

L’ARMP a également ordonné « l’annulation de la procédure » de passation de marché en cours pour le centre de santé d’Ayomi.

M. M.

4 janvier 2026