PRMP, SE et régisseur du CNLS-TP arrêtés

Quatre responsables du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les Infections Sexuellement Transmissibles et les Épidémies (CNLS-TP), ont le feu aux fesses à la suite des résultats d’un audit de gestion des ressources réalisé sur la structure.

A la suite de l’audit commandité à la suite des dénonciations d’une personne anonyme, trois responsables du CNLS-TP ont été interpellés et placés en garde-à-vue à la Brigade Economique et Financière (BEF). Il s’agit de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) Alidaé Koty ; du régisseur Razack Soumaïla et du Secrétaire Exécutif (SE) Dr Bertin Affedjou.

Cité dans le dossier, l’actuel directeur l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OAAS) et ex Secrétaire Exécutif (SE) du CNLS-TP, Dr Melchior Athanase Aïssi a été écouté par la BEF.

De sources concordantes, plusieurs autres personnes seront interpellées dans cette affaire de gestion des ressources du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les Infections Sexuellement Transmissibles et les Épidémies (CNLS-TP).

