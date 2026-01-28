La société la société PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL est agréée au régime B du Code des investissements. La décision a été prise ce mercredi 28 janvier 2026, en Conseil des ministres.

PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL agréée au régime B du Code des investissements pour son projet de reconstruction et d’exploitation d’une rizerie à Mitro-Yokon, arrondissement de Zounguè dans la commune de Dangbo. La décision a été prise ce mercredi 28 janvier 2026 en Conseil des ministres.

La société Premium Rice Mills Industries est une entreprise spécialisée dans la production et la distribution de riz au Bénin. Elle a une capacité de production exceptionnelle de plusieurs millions de tonnes de riz grâce à ses deux rizeries au Bénin sises à Glazoué et Malanville. Avec la rizerie de Dangbo, elle pourra accroître ses capacités de production.

