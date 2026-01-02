dimanche, 4 janvier 2026 -

ELECTIONS LEGISLATIVES DE 2026

POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE AU BÉNIN




Faire du financement agricole le moteur de l’autosuffisance alimentaire. C’est l’option stratégique défendue par le Bloc Républicain (BR), qui place la transformation du secteur agricole au cœur de ses propositions de législature. Partant du constat que les producteurs béninois disposent du savoir-faire et de la capacité de production, le parti Bloc Républicain estime que le principal frein demeure l’accès au crédit et la sécurisation des revenus agricoles.
Pour y répondre, le BR propose l’adoption d’une loi sur les récépissés d’entrepôt agricoles.
Ce mécanisme permettra aux producteurs de stocker leurs récoltes, d’éviter les ventes précoces à perte et d’utiliser leurs produits comme garanties pour accéder au financement bancaire.
En complément, la mise en place des Cellules de Production Rurale (CPR) vise à faciliter l’accès au crédit en s’appuyant sur les récoltes futures, y compris pour les producteurs ne disposant pas de titres fonciers.
Le BLOC RÉPUBLICAIN plaidera également pour une loi sur l’assurance agricole publique-privée afin de protéger les exploitations contre les aléas climatiques et sanitaires, sécuriser les investissements et stabiliser les revenus ruraux.
Autre mesure phare : une loi sur les achats publics alimentaires réservant au moins 30 % des commandes aux petits producteurs, garantissant ainsi des débouchés stables et renforçant l’approvisionnement des cantines scolaires.
Le Bloc Républicain affiche ainsi sa volonté de compléter les réformes déjà engagées et faire évoluer l’agriculture béninoise vers une économie agricole moderne, créatrice d’emplois, de richesses et durablement autosuffisante.

2 janvier 2026




