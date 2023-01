POURQUOI VOTER POUR LE BLOC RÉPUBLICAIN LE 8 JANVIER 2023 !

Le Bloc Républicain est un parti libéral, de droite qui envisage l’Etat au-delà de ses fonctions régaliennes de sécurité, justice et défense comme l’acteur clé de stabilisation et de régulation de l’économie et de promotion du bien-être des populations. Le Bloc Républicain croit en l’initiative privée, la libre entreprise, la libre initiative et place le développement du capital humain au cœur de sa vision pour une cité épanouie.

Sa devise est : Liberté - Compétitivité - Prospérité.

Il apparaît dans ces mots clés que le parti du cheval blanc cabré est une formation politique qui agit au service du citoyen et pour la nation.

Le Bloc Républicain est un parti qui soutient fermement les actions du Gouvernement du Président Patrice TALON. Il y compte plusieurs ministres.

Admettant que le bonheur se produit, donc ne s’offre pas en générosité ou en charité, c’est ensemble qu’il faut produire le bonheur pour chacun et pour tous.

Il se dégage alors que la coproduction de la prospérité et du bonheur appelle la compétition, la compétitivité.

C’est en cela que le Bloc Républicain pense qu’il devient fondé d’apprendre à l’homme à pêcher par lui-même, au lieu que de lui donner du poisson, en le maintenant dans la subordination, l’assistanat, la précarité permanente et la soumission.

Un homme assujetti n’étant pas un homme libre, le Bloc Républicain met un accent particulier sur l’affranchissement de l’homme à travers la formation et le développement de son capital humain.

La formation est en effet le socle reposoir de la liberté.

C’est en cela que le Bloc Républicain brandit les mains fermes, son projet de législature qui positionne l’enseignement et la formation technique et professionnel et la vocation entrepreneuriale comme alternative immédiate aux problèmes du chômage, du sous-emploi et de la précarité des jeunes et des femmes.

Y parvenir serait productif au pays mais aussi aux parents, aux jeunes eux-mêmes et aux promoteurs de centres et écoles de formation.

Pourquoi voter pour le Bloc Républicain !

Il faut le faire surtout lorsqu’on est artisan, jeune, cultivateur, étudiant, commerçant ou acteur culturel...

Il faut le faire pour participer à la prise de lois qui gouvernent la cité. Il faut y être pour y participer.

En effet, avec la réforme du système partisan, il devient une obligation constitutionnelle de militer dans un parti politique avant de s’inviter au Parlement ou de prétendre à la magistrature suprême.

Seuls les grands partis politiques sont désormais à même de détenir les parrains.

Ces parrains comme nous le savons, sont les députés et les maires.

Il devient donc un challenge pour tous que le Bloc Républicain devienne la plus grande force politique de notre pays.

C’est à notre portée dans ce contexte où notre représentativité nationale est un fait.

Y parvenir, c’est y travailler en votant et en amenant à voter effectivement au Bloc Républicain pour une victoire claire et nette.

Affirmons-le, le vote pour le Bloc Républicain est le plus utile aujourd’hui de ce que nous ferons pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours dans notre pays.

Nous devons éviter à notre pays, la fatalité de la dégringolade et continuer de travailler pour le développement du Bénin à travers la sécurisation des réformes.

Cette sécurisation passe par les hommes et le management de Patrice TALON qui porte ces réformes, socle de notre équilibre sociale, économique, culturel et sportif. C’est pour cela que le Bloc Républicain envisage le vote d’une loi-cadre sur la planification du développement afin de capitaliser sur la gouvernance actuelle et de soustraire notre pays à toute forme d’improvisation dans la gouvernance et à toute forme d’incohérence dynamique.

Il faut voter pour le Bloc Républicain pour la pérennité de tout ce qui nous arrive de bien depuis l’avènement du Président Patrice TALON à la tête de notre pays, avec un gouvernement auquel le Bloc Républicain avec plusieurs ministres.

Il faut amener nos proches à voter pour le Bloc Républicain pour le vote de lois qui induirons d’avantage d’avancées qualitatives pour notre pays commun le Bénin.

La prospérité naît de la compétition et du labeur.

C’est pour cela qu’il convient d’être très regardant du côté de la production agricole.

Et le Bloc Républicain se positionne en avant-garde de tout ce qui serait possible à travers les lois et le contrôle de l’action gouvernementale, pour faciliter la disponibilité à bon prix des intrants agricoles et le financement pour les agriculteurs.

Ces braves hommes et femmes sont les poumons de notre existence et méritent davantage de formations, d’accompagnements, et d’ouverture sur le marché africain et mondial. Ils sont notre fierté sur le continent et dans le monde.

Ces hommes et femmes sont en effet les bases de notre résilience à tout point de vue.

Et le Bloc Républicain s’engage, conformément à sa position du parti le plus proche de ces acteurs de notre développement, à y travailler pour le bien-être de tous.

Parlant de prospérité, nous la produisons et la produirons partagée.

Oui, la prospérité se produit à travers la rigueur dans le travail, la saine compétitivité et la bonne gouvernance.

Ces différents piliers sont les fondamentaux du Bloc Républicain qui partage des valeurs républicaines, sociales, économiques, libérales, de bonne gouvernance... Toute chose qui valorise le capital humain.

Pour la valorisation du capital humain dont parle le Bloc Républicain, elle ne provient pas des incantations.

Dans le cadre de la résilience de notre économie et de notre société, il est à saluer les progrès qu’ensemble nous avons pu faire ces dernières années. Le Bloc Républicain pense qu’il faut viser l’approfondissement et le renforcement des bases posées ces dernières années en créant un cadre à la fois contraignant et favorable à plus de marge de manœuvre du Gouvernement. C’est pour cela que nous envisageons travailler au vote de deux lois.

– Une loi-cadre sur le système d’alerte précoce du pays. Cette loi aura l’avantage de créer un cadre cohérent et homogène qui travaille à préparer le pays et à anticiper sur tout risque, choc, aléa qui soit de nature à affecter notre bien-être. Ces évènements incluent ceux touchant au climat, à la santé, à la sécurité, à l’économie, etc.

– Une loi de programmation militaire afin de renforcer les dépenses au bénéfice des forces de défense et de sécurité. Le bien-fondé de cette loi est de mieux aguerrir nos forces de défense et de sécurité à faire face à la menace de type nouveau que représente le terrorisme. Certaines des dépenses militaires et sécuritaires échappent au principe de l’annualité d’où la nécessité de sécuriser leur approvisionnement et leur financement à travers une loi de programmation militaire.

Pourquoi voter le Bloc Républicain ? C’est aussi trouver une réponse à la nécessité de renforcer notre cohésion sociale. Pour le Bloc Républicain, la question du renforcement de la cohésion sociale dans notre pays est d’abord et avant tout une question de développement, de développement équilibré de l’espace national.

Pour ce faire, le Bloc Républicain envisage plusieurs textes qui vont :

– Concerner, l’emploi, la promotion de l’entreprise, l’égalité des chances, le soutien aux communes vulnérables, le soutien aux jeunes, aux femmes et aux personnes vivants avec un handicap, les logements sociaux, l’assainissement et la voirie et le développement des espaces frontaliers.

Enfin et par-dessus tout, le Bloc Républicain s’est rendu compte de la nécessité d’élargir les marges de manœuvre du Gouvernement face aux chocs qui sont de nature à éroder le pouvoir d’achat des populations. La loi sur la concurrence a permis au Gouvernement d’intervenir sur le marché aux fins de limiter la très grande hausse des prix des produits de grande consommation. Beaucoup de produits ou de prix échappent encore à cette loi. Le Bloc Républicain envisage travailler pour :

– Une loi pour renforcer le pouvoir d’achat des populations notamment en situation de crise. Celle-ci doit viser l’encadrement (limitation de la variation) des prix notamment ceux qui échappent à la loi sur la concurrence mais qui sont déterminant dans le panier des populations (loyers, frais d’inscription, transport, etc.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Bloc Républicain est le parti le mieux préparé à faire face aux défis de la prochaine législature. Pour l’ensemble de ces raisons, le Bloc Républicain mérite avoir la majorité au parlement afin de conduire avec succès l’ensemble de ces projets d’approfondissement du cadre législatif de notre pays. Parce que nous aimons le Bénin, parce que vous voyez notre pays changer pour le meilleur, parce que vous êtes optimiste sur le futur, je vous invite à voter pour le Bloc Républicain.

Le Secrétaire Général National,

Abdoulaye BIO TCHANE

6 janvier 2023 par