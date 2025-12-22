PDI-CVA : Pour une agriculture durable et compétitive au Bénin !

Au cœur du développement économique et social du Bénin, le Projet de Développement Intégré des Chaînes de Valeurs Agricoles (PDI-CVA) s’impose comme un levier majeur pour transformer durablement le secteur agricole national.

Le Bénin franchit une nouvelle étape dans le développement de son secteur agricole avec le lancement en septembre 2023 du Projet de Développement Intégré des Chaînes de Valeurs Agricoles (PDI-CVA). Financé par la Banque Islamique de Développement (BID), le Fonds Lives and Livelihoods (LLF) et le Gouvernement Béninois, ce projet bénéficie d’un investissement total de 20,01 millions USD.

Un projet structurant pour les chaines de valeurs maïs et riz

Le PDI-CVA a pour objectif de lever les contraintes qui freinent la production agricole et de renforcer les chaînes de valeur du maïs et du riz, deux cultures stratégiques pour la sécurité alimentaire et l’économie nationale. Le projet s’adresse à l’ensemble des acteurs : petits exploitants, acheteurs, transformateurs, prestataires de services, agro-commerçants, agrégateurs, institutions financières et communautés rurales.

En favorisant la participation du secteur privé et des organisations paysannes, le projet ambitionne d’améliorer les revenus et de créer de nouvelles opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes.

Des impacts attendus sur le terrain

De manière spécifique, le PDI-CVA contribuera à :

Augmenter les revenus des petits exploitants et prestataires agricoles.

Stimuler la création d’entreprises rurales et d’institutions impliquées dans les chaînes de valeur.

Renforcer les capacités des organisations paysannes dans la mise en œuvre de projets de développement rural.

Des résultats chiffrés ambitieux

À l’issue de sa mise en œuvre, les résultats attendus sont :

• L’augmentation de la superficie irriguée innovante sous production intensive de riz et de maïs de 650 ha

• La mise en place de systèmes semenciers avec la production de 154 tonnes de semences pré-base et de base pour le riz et le maïs ;

• La production de 900 tonnes de semences certifiées de riz et de 50 tonnes de semences hybrides de maïs ;

• La construction de 50 km de routes d’accès ;

• L’augmentation de la productivité du riz et du maïs, passant respectivement de 1,5 tonne/ha à 4,5 tonnes/ha et de 1,5 tonne/ha à 3 tonnes/ha ;

• L’augmentation du nombre d’entrepôts de 18 ;

• La construction et l’équipement complet de 10 unités de décorticage et de transformation du riz ;

• La réduction des pertes post-récolte dans la zone du projet de 30 % à 10 % ;

• L’acquisition de 570 équipements pré-récolte (40 égreneuses de maïs et moissonneuses et 30 kits motorisés et 500 pompes) et 125 équipements post-récolte (75 faucheuses de riz ; 5 trieuses optiques pour riz ; 25 moissonneuses-batteuses et 20 batteuses de riz) ;

• La construction de 50 installations de séchage pour des variétés sélectionnées de riz et de 12 plateformes commerciales dans la zone du projet.

S’étendant sur une durée de cinq ans, le PDI-CVA intervient dans 16 communes réparties sur trois pôles de développement agricole dont Banikoara, Kandi, Gogounou, Kalalé, Sinendé, Bembèrèkè, Savalou, Savè, Tchaourou, Bantè, Dassa, Glazoué, N’Dali, Malanville, Karimama et Nikki.

Transformation de l’agriculture

Le Projet de Développement Intégré des Chaînes de Valeurs Agricoles (PDI-CVA) poursuit sa dynamique avec des avancées notables dans la mise en place des semences de riz et de maïs. Les chiffres enregistrés témoignent d’une performance en phase avec des objectifs fixés, renforçant la filière semencière nationale et garantissant la disponibilité de semences certifiées pour les campagnes à venir.

Trois types de semences améliorées mobilisées

1tonne de semences de pré-base de riz mise à la disposition de la DPV pour la production de semences de base, assurant la disponibilité de semences certifiées sur deux ans.

mise à la disposition de la DPV pour la production de semences de base, assurant la disponibilité de semences certifiées sur deux ans. 700 kg de semences de pré-base de maïs également remis à la DPV pour la production de semences de base.

Le projet a contribué à la mise en place de semences de base destinées à répondre aux besoins des PNDF Riz et PNDF Maïs. A date :

35,5 tonnes de semences de base de riz mises en place (IR 841, Orylux, BRIZ 8B), couvrant 1183,33 ha répartis sur six pôles, au bénéfice de 222 multiplicateurs (188 hommes et 35 femmes) sur deux campagnes agricoles.

répartis sur six pôles, au bénéfice de (188 hommes et 35 femmes) sur deux campagnes agricoles. 25 tonnes de semences de base de maïs mises en place (2000 SYNEE W, AK 94/DMR ESR Y, EVDT 97 STR W, QPM FAABA), couvrant 1 250 ha sur trois pôles, au profit de 126 multiplicateurs (118 hommes et 8 femmes) sur deux campagnes agricoles.

Ces interventions garantissent la continuité du processus de reproduction semencière et la sécurisation des campagnes futures.

Semences certifiées : une performance exceptionnelle

Le projet a enregistré des résultats remarquables dans la production et la distribution de semences certifiées de riz :

450 tonnes de semences certifiées de riz mises à la disposition des producteurs pour améliorer la productivité.

Cette réussite est le fruit d’une coordination exemplaire entre la DPV, la FNPS, les ATDA, l’UGP et les semenciers, garantissant une distribution fiable et ponctuelle.

Des bénéficiaires nombreux et inclusifs

Au total, 11 678 producteurs ont bénéficié des semences certifiées de riz, dont 28,9 % de femmes. La participation féminine est particulièrement marquée au pôle 2, où les femmes représentent plus de la moitié des bénéficiaires.

A ce jour les producteurs ayant reçu les semences de bases, ont récolté et les résultats observés sont plus qu’encourageants. C’est ce qu’a permis de constater la visite de terrain en octobre 2025. Visite pendant laquelle les agriculteurs ont exprimé leurs sentiments face à cette réussite. Souleyman DAOUDA BOUKARI, à Angradebou dans la commune de Kandi, a misé sur la variété de semences de maïs 2000 SYNEE-W en osant emblaver 10 hectares. Lui qui n’en faisait que 05 en raison de la cherté des semences. De même à Bembèrèkè, Etienne SERO MOISE, vante les résultats des semences fournies par le PDI-CVA. Ils sont unanimes : les semences sont très bonnes, les plants poussent bien et les épis sont entièrement couverts de graines de maïs. En plus de ces semences, la distribution des équipements, début décembre 2025, pour accompagner les activités de récoltes et de post-récoltes, à ces mêmes agriculteurs bénéficiaires des semences, est un acte fort dans la mise en œuvre du PDI-CVA . « Au-delà de la couverture de nos besoins domestiques, notre pays était une plateforme de réexportation de riz. Aujourd’hui, si au moment où le président a pris le pouvoir, nous étions à 214000 tonnes de riz, aujourd’hui nous sommes à plus de 650000 tonnes de paddy. Si c’est pour notre consommation domestique, ça couvre, ça suffit. Mais ça ne nous suffit pas puisque, c’est d’ici nous exportons le riz vers le Nigéria. », a déclaré Gaston DOSSOUHOUI, Ministre de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche lors de la cérémonie de remise des équipements tenue à Parakou et à Dassa le 4 Décembre 2025

