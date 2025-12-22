PDI-CVA : Pour une agriculture durable et compétitive au Bénin !

1088 visites en ce moment
Au cœur du développement économique et social du Bénin, le Projet de Développement Intégré des Chaînes de Valeurs Agricoles (PDI-CVA) s’impose comme un levier majeur pour transformer durablement le secteur agricole national.
Le Bénin franchit une nouvelle étape dans le développement de son secteur agricole avec le lancement en septembre 2023 du Projet de Développement Intégré des Chaînes de Valeurs Agricoles (PDI-CVA). Financé par la Banque Islamique de Développement (BID), le Fonds Lives and Livelihoods (LLF) et le Gouvernement Béninois, ce projet bénéficie d’un investissement total de 20,01 millions USD.
Un projet structurant pour les chaines de valeurs maïs et riz
Le PDI-CVA a pour objectif de lever les contraintes qui freinent la production agricole et de renforcer les chaînes de valeur du maïs et du riz, deux cultures stratégiques pour la sécurité alimentaire et l’économie nationale. Le projet s’adresse à l’ensemble des acteurs : petits exploitants, acheteurs, transformateurs, prestataires de services, agro-commerçants, agrégateurs, institutions financières et communautés rurales.
En favorisant la participation du secteur privé et des organisations paysannes, le projet ambitionne d’améliorer les revenus et de créer de nouvelles opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes.
Des impacts attendus sur le terrain
De manière spécifique, le PDI-CVA contribuera à :
Des résultats chiffrés ambitieux
À l’issue de sa mise en œuvre, les résultats attendus sont :
Transformation de l’agriculture
Le Projet de Développement Intégré des Chaînes de Valeurs Agricoles (PDI-CVA) poursuit sa dynamique avec des avancées notables dans la mise en place des semences de riz et de maïs. Les chiffres enregistrés témoignent d’une performance en phase avec des objectifs fixés, renforçant la filière semencière nationale et garantissant la disponibilité de semences certifiées pour les campagnes à venir.
Trois types de semences améliorées mobilisées
Le projet a contribué à la mise en place de semences de base destinées à répondre aux besoins des PNDF Riz et PNDF Maïs. A date :
Ces interventions garantissent la continuité du processus de reproduction semencière et la sécurisation des campagnes futures.
Semences certifiées : une performance exceptionnelle
Le projet a enregistré des résultats remarquables dans la production et la distribution de semences certifiées de riz :
Des bénéficiaires nombreux et inclusifs
Au total, 11 678 producteurs ont bénéficié des semences certifiées de riz, dont 28,9 % de femmes. La participation féminine est particulièrement marquée au pôle 2, où les femmes représentent plus de la moitié des bénéficiaires.
A ce jour les producteurs ayant reçu les semences de bases, ont récolté et les résultats observés sont plus qu’encourageants. C’est ce qu’a permis de constater la visite de terrain en octobre 2025. Visite pendant laquelle les agriculteurs ont exprimé leurs sentiments face à cette réussite. Souleyman DAOUDA BOUKARI, à Angradebou dans la commune de Kandi, a misé sur la variété de semences de maïs 2000 SYNEE-W en osant emblaver 10 hectares. Lui qui n’en faisait que 05 en raison de la cherté des semences. De même à Bembèrèkè, Etienne SERO MOISE, vante les résultats des semences fournies par le PDI-CVA. Ils sont unanimes : les semences sont très bonnes, les plants poussent bien et les épis sont entièrement couverts de graines de maïs. En plus de ces semences, la distribution des équipements, début décembre 2025, pour accompagner les activités de récoltes et de post-récoltes, à ces mêmes agriculteurs bénéficiaires des semences, est un acte fort dans la mise en œuvre du PDI-CVA . « Au-delà de la couverture de nos besoins domestiques, notre pays était une plateforme de réexportation de riz. Aujourd’hui, si au moment où le président a pris le pouvoir, nous étions à 214000 tonnes de riz, aujourd’hui nous sommes à plus de 650000 tonnes de paddy. Si c’est pour notre consommation domestique, ça couvre, ça suffit. Mais ça ne nous suffit pas puisque, c’est d’ici nous exportons le riz vers le Nigéria. », a déclaré Gaston DOSSOUHOUI, Ministre de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche lors de la cérémonie de remise des équipements tenue à Parakou et à Dassa le 4 Décembre 2025