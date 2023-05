PAS AUX NUES !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Et la pagaille se mondialise. Sinon qu’au sommet de la gouvernance internationale, les gens comme le Secrétaire General de l’ONU, Antonio GUTERES, n’ont apparemment cure du proverbe platonicien qui dit que la musique adoucit les mœurs….

Préférer, dans le concert des Nations, au poste de Représentant Spécial du SG-ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel, un Lusophone comme soi, à mon Cousin YABO, grand chantre de l’Eternel des Armées et de la Diplomatie, avec sa guitare, en est une preuve criarde. Il est vrai que pour la petite musique d’expérience de Représentant d’Organisme international, le médiateur de la CEDEAO en Guinée, a vu ses espoirs de réussite mis sur un petit vélo par le putschiste DOUMBOUYA et ses camarades …

Mais vous mes Neveux et Nièce qui ricanez que YABO aurait dû avec sa candidature, envoyer une chanson gospel à GUTERES, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

