PAPS s’implique dans la transformation logistique du Bénin

PAPS veut contribuer de manière significative, à la transformation logistique du Bénin, faisant du pays, un centre régional d’excellence. L’objectif visé est de redéfinir les normes de connectivité, d’accroître l’efficacité des opérations et de simplifier les processus logistiques pour les clients. Plusieurs services sont proposés aux clients.

La messagerie, le fret maritime, aérien et routier, et l’entreposage stratégique permettant de redéfinir la gestion des flux, sont entre autres les services que PAPS entend développer au Bénin dans le domaine de la logistique.

Le service de messagerie selon une publication de la société, va bien au-delà de la simple expédition de colis. « Il s’agit d’une solution précise et expéditive qui assure le transport rapide et sécurisé des envois, que ce soit au niveau urbain ou national », lit-on sur le site internet de a société. La société a informé p ar la même occasion que, de garantir une exécution parfaite des courses, son réseau de PAPSERS « hautement qualifiés » est prêt à répondre aux exigences spécifiques des clients. « Notre flotte multimodale, composée de scooters, mini-vans, vans, camionnettes et camions, nous permet de personnaliser chaque mission, en tenant compte des particularités et des attentes de nos clients. De plus, grâce à la mutualisation et la programmation des envois, nous proposons des tarifs compétitifs pour l’acheminement de vos colis, courriers ou marchandises », renseigne PAPS.

Le service de fret selon PAPS, répond aux besoins des clients en matière d’acheminement. Il est conçu pour assurer la livraison des colis au niveau national, sous-régional et international. La société assure par ailleurs que pour chaque mission des clients, les moyens et voies sont adaptés en fonction des spécificités de chaque client. Ce qui inclut le transport routier, ainsi que les voies maritimes et aériennes, garantissant ainsi une logistique complète et flexible.

Par ailleurs, l’entreposage à PAPS est bien plus qu’un simple stockage. Il s’agit selon la société, d’une « étape cruciale » dans la gestion des flux de produits destinés à être distribués ou commercialisés ultérieurement. Les services d’entreposage englobent des fonctions essentielles telles que l’inspection, l’identification, la réception, la vérification, la mise en rayon et la gestion minutieuse des produits. « La durée d’entreposage est adaptée à la nature spécifique des produits et aux besoins individuels de chaque client, offrant ainsi une solution flexible pour répondre aux exigences du marché », a précisé PAPS.

En s’appuyant sur son approche technologique et son engagement envers l’innovation, PAPS vise à :

• Améliorer l’efficacité logistique en simplifiant les processus complexes ;

• Élargir la connectivité pour positionner le Bénin comme un hub régional ;

• Contribuer à l’optimisation des opérations douanières pour faciliter les échanges internationaux.

29 décembre 2023 par ,