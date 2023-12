PAPS, s’engage à faire du Bénin un centre logistique de référence

Dans son ambition de faire du Bénin « un centre logistique régional incontournable », le gouvernement béninois a déployé d’importants moyens visant à faire du Port autonome de Cotonou (PAC), la plaque tournante majeure pour les échanges commerciaux régionaux. Malgré les nombreux progrès, des défis subsistent. PAPS par son expertise entend renforcer les infrastructures existantes en offrant des solutions adaptées et innovantes pour répondre aux besoins spécifiques du marché béninois.

PAPS veut accompagner la vision du gouvernement visant à faire du Bénin « un centre logistique régional incontournable ». L’entreprise nourrit l’ambition de contribuer de manière significative, à la transformation logistique du pays en un centre régional d’excellence. L’objectif visé est de redéfinir les normes de connectivité, d’accroître l’efficacité des opérations et de simplifier les processus logistiques pour les clients. « En tant que partenaire logistique engagé, notre aspiration est de compléter et de renforcer les infrastructures existantes en offrant des solutions adaptées et innovantes pour répondre aux besoins spécifiques du marché béninois. Nous cherchons à devenir un moteur du changement, propulsant ainsi le Bénin vers une ère logistique moderne et performante », renseigne l’entreprise à travers une publication sur son site internet.

PAPS développe des services de messagerie et de fret maritime, aérien et routier, et d’un entreposage stratégique qui permet de redéfinir la gestion des flux.

F. A. A.

29 décembre 2023 par