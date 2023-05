PAM, un soutien du Bénin dans la lutte contre la malnutrition

Les résultats de base et le plan de modélisation de l’étude sur l’analyse Combler le déficit en nutriments (Fil the Nutriment Gap (FNG) en anglais) ont été validés, ce mardi 9 mai 2023, à Cotonou lors d’un atelier de validation organisé par le Bureau du Programme alimentaire mondial (PAM) au Bénin. La rencontre qui a réuni les parties prenantes de divers secteurs dont la santé, l’agriculture, le développement social, l’éducation, la recherche et le secteur privé a été présidée par le Secrétaire permanent du Conseil national de l’alimentation et de la nutrition (Sp-Can), Alfred Acakpovi assisté du représentant résident du PAM au Bénin Ali Ouattara.

La mise à disposition de données actualisées et fiables sur la situation nutritionnelle est nécessaire dans la lutte contre la malnutrition et l’élimination de la faim. C’est pourquoi, fidèle à son mandat, le PAM en collaboration avec ces partenaires joue un rôle actif, auprès des pays, dans la lutte contre la malnutrition surtout contre la faim en milieu scolaire, en comblant entre autres les lacunes en matière de données pragmatiques et d’assistance technique comme l’analyse FNG. Cette analyse qui implique donc toutes les parties prenantes de divers secteurs dont la santé, l’agriculture, le développement social, l’éducation, la recherche et le secteur privé, consiste à identifier les lacunes en matière de nutrition et les possibilités d’agencements des interventions entre les secteurs pour une réponse adéquate en matière de nutrition.

Selon le représentant résident, le PAM appuie le gouvernement du Bénin à travers le Sp-Can pour la réalisation de l’analyse Combler le déficit en nutriments. Ceci, au regard de l’importance de cette analyse dans l’amélioration de la performance du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) qui constitue un modèle aussi bien au niveau du continent qu’au plan mondial.

« Dans le cadre du Pnasi, la diversification du panier alimentaire, adaptée aux habitudes alimentaires des enfants est un objectif clé auquel contribuera significativement l’analyse Combler le déficit en nutriments », a soutenu Ali Ouattara. Le représentant résident du PAM au Bénin a réaffirmé l’engagement du PAM à continuer à soutenir le Bénin dans la lutte contre la faim.

« Le Sp-Can portera une grande attention aux propositions d’élaboration des ébauches de plan de modélisation que fera le présent atelier », a promis Alfred Acakpovi tout en invitant les congressistes à participer activement aux travaux.

Il a rappelé que l’analyse FNG a été développé par le PAM et ses partenaires pour fournir une analyse situationnelle orientée vers l’identification des principaux obstacles des ménages et individus pour accéder à une alimentation nutritive dans le but d’aider le gouvernement du Bénin qui s’est engagé à atteindre l’Odd 2, qui vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable d’ici 2030.

S’appuyant sur les données existantes en la matière, Dr Acakpovi a souligné que « le taux de malnutrition chronique au Bénin est considéré comme le plus élevé selon les normes de l’OMS. Ce taux est resté depuis 2018 au-delà de 30% avec des disparités d’une commune à une autre. Cette situation qui indique un problème persistant des ménages à une alimentation saine et nutritive n’est pas sans conséquence sur la santé de la population ». Il est donc urgent, dira-t-il, pour le pays de mener des actions concrètes s’il veut être au rendez-vous de l’agenda 2030. Conscients de l’enjeu et l’importance de cet outil dans la promotion de la sécurité alimentaire, les participants ont fait de l’appropriation des résultats de l’étude sur l’analyse Combler le déficit en nutriments ou Fil the Nutriment Gap (FNM) en anglais une priorité et en ont proposé des actions de modélisation pour un Bénin durable sans faim ni malnutrition.

