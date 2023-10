PAM fête 60 ans au service d’un monde sans faim

Le Programme alimentaire mondial (PAM) au Bénin a célébré, ce jeudi 12 octobre 2023, le 60ème anniversaire de ses opérations dans le monde. Au cours d’un petit-déjeuner de presse, le Représentant résident du PAM au Bénin, Ali Ouattara, a entretenu les professionnels des médias et ses partenaires sur les activités du programme dans le monde et au Bénin. L’événement qui s’est déroulé à Azalai Hôtel à Cotonou a été rehaussé par la présence du représentant du Ministre de l’économie et des finances, Germain Zinsou et du Coordonnateur résident du Système des Nations-Unies au Bénin, Salvator Niyonsima.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) est créé pour apporter de l’aide alimentaire dans le but de lutter contre la faim et d’améliorer la sécurité alimentaire dans les pays pauvres.

Le Représentant résident du PAM au Bénin, lors d’un événement marquant la célébration du 60ème anniversaire de cette agence onusienne à Cotonou, a résumé, à travers une communication, le parcours de l’agence dans le monde et particulièrement au Bénin.

Selon Ali Ouattara, le PAM fournit chaque année une aide alimentaire et nutritionnelle vitale à environ 100 millions de personnes.

Au Bénin, depuis l’accord de la mise œuvre du programme en 1967, il a participé, activement de 2017 à ce jour à la réduction de la faim en milieux scolaire notamment grâce à l’avènement du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) qui couvre aujourd’hui près de 80% des écoles primaires publiques.

Dans son exposé sur les activités du PAM au Bénin, Ali Ouattara a mis l’accent sur le rôle du Pnasi dans le maintien des enfants à l’école et l’amélioration des performances académiques. Il a aussi ajouté que l’alimentation des cantines scolaires par la production rurale a permis aux producteurs locaux d’accroître leurs revenus. « Mieux, pour cette rentrée scolaire le programme envisage d’ores et déjà d’acheter 16.000 tonnes de céréale auprès de ces producteurs locaux », a-t-il affirmé.

Au cours de cette rencontre, qui a été ponctuée par des discours, communications, projection de vidéos, échanges et coupure de gâteau, le coordonnateur résident du Système des Nations-Unies au Bénin, Salvator Niyonsima, a indiqué que « cette commémoration des 60 ans du programme dans le monde incarne l’espoir, l’humanité et la persévérance et aussi 60 ans d’acquis en matière de lutte contre la faim dans le monde et au Bénin ». Rappelant le rôle crucial que joue le PAM dans la gestion des crises et catastrophes de même que les résultats satisfaisants obtenus au niveau mondial grâce à sa mobilisation en faveur de la lutte contre la faim aux côtés des pays, il soutient que « le PAM est le leader mondial dans la gestion des crises et catastrophes et reste l’un des partenaires clés dans le système des Nations-Unies pour l’atteinte de l’Objectif de développement durable (Odd) 2 relatif à la lutte contre la faim à l’horizon 2030.

Le représentant du ministère de l’économie et des finances, Germain Zinsou, a remercié le PAM pour sa mobilisation en faveur de la lutte contre la faim et surtout pour la mise en œuvre à succès du Pnasi au Bénin. Il a également saisi l’occasion pour rassurer de la disponibilité du ministère à accompagner le programme pour une réussite de sa mission dans les zones où il opère.

Désireux d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement et les activités du PAM, les journalistes ont posé des questions d’éclaircissement entre autres sur le transfert de compétences aux structures locales, les capacités des petits producteurs de fournir des quantités de vivres nécessaires pour assurer le fonctionnement des cantines.

A ces questions, des éléments de réponses ont été apportés par le Représentant résident du PAM au Bénin, Ali Ouattara.

Cette cérémonie marquant la célébration des 60 ans d’existence du PAM dans le monde a réuni les représentants résidents de toutes les agences du Système des Nations Unies au Bénin, des représentants du gouvernement, des décideurs, des fonctionnaires du PAM, des journalistes et d’autres parties prenantes.

J.M.

