PAM et Gouvernement priorisent les produits locaux pour les cantines

La Communauté internationale a célébré, le 1er mars 2023, la 8e édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire (JAAS). Au Bénin, les manifestations officielles se sont déroulées mardi 28 mars 2023 à l’Epp Ouokon Ahlan, commune de Ouinhi dans le département du Zou. Elles ont été rehaussées par la présence du Ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, du Représentant résident du Programme alimentaire mondial (PAM) Bénin, Ali Ouattara, du Préfet du Zou Firmin Kouton et du Maire de la commune de Ouinhi Jonas Babatoundé Houessou.

« Stimuler les systèmes locaux d’approvisionnement alimentaire et les chaînes de valeur régionales : le rôle de la ZLECAf pour les programmes d’alimentation scolaire durable et l’amélioration de l’apprentissage ». Tel est le thème sous lequel était placée la 8e édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire (JAAS).

C’est le Directeur de l’Epp Ouokon Ahlan Hervé Zoungan qui a ouvert le bal des différentes allocutions.

A l’instar du président de l’Association des parents d’élèves, Antoine Amoussou, il a indiqué que les cantines offrent à chaque enfant un égal accès à l’éducation. Avec l’avènement du Programme national d’alimentation scolaire intégré (PNASI), souligne-t-il, les enfants sont désormais plus fréquents aux classes et suivent tous les jours les cours. Le taux de réussite a considérablement augmenté dans l’école. Aussi, le programme profite-t-il aux producteurs de la localité qui vendent les vivres aux PAM. « Au regard des multiples bienfaits que nous offrent les cantines scolaires, nous souhaitons que le Programme des cantines scolaires vive encore et longtemps », a martelé M. Zoungan. « Avant l’arrivée de la cantine scolaire, nous mangeons mal et nous n’allons pas régulièrement à l’école. Avec les cantines scolaires, nous mangeons bien, nos plats sont bien fournis. Désormais, nous sommes pressés d’aller à l’école », a témoigné le porte-parole des élèves, Mlle Bénithèse Avocè qui a remercié le Gouvernement et le Pam pour la mise en œuvre de ce programme. Pour le maire de Ouinhi Jonas Babatoundé Houessou et le préfet Firmin Kouton, les cantines scolaires gouvernementales profitent sérieusement aux écoliers de la commune Ouinhi et du département du Zou. Ils ont tour à tour exprimé la gratitude du conseil communal au Pam et au Gouvernement Talon qui achètent les produits locaux auprès des producteurs de la localité.

Dans son adresse, le Représentant résident du Pam-Bénin, Ali Ouattara a précisé que l’alimentation scolaire est un enjeu crucial pour l’éducation et la santé des enfants. Il a de ce fait, félicité une fois encore le Gouvernement du Bénin pour son engagement à financer le Pnasi et remercié le ministre Salimane Karimou pour son engagement personnel, sa disponibilité et son soutien permanents aux activités liées à l’alimentation scolaire et mieux à l’éducation des enfants. Le thème retenu pour cette édition, à ses dires, interpelle tous à plus d’un titre dans le contexte du Bénin. Il vient confirmer la vision éclairée du gouvernement du Bénin et du Pam à promouvoir les achats locaux de vivres au profit des cantines scolaires et partant, à améliorer le revenu des petits producteurs, contribuant ainsi à booster l’économie locale. Montrant la volonté manifeste du Pam à accompagner le Bénin sur cet aspect intégré du programme, il a fait savoir que l’achat des vivres par le Pam est passé de 300 tonnes à plus de 7500 tonnes. « Le Pam procédera au cours de cette année 2023, à l’achat d’huile végétale produite au niveau local, pour la substituer progressivement à l’importation d’huile. Plus de 300 tonnes d’huiles seront achetés cette année. Le Pam mobilise les ressources parallèles pour contribuer au renforcement des capacités des producteurs pour permettre de répondre aux exigences du marché, de façon générale et celui des cantines scolaires en particulier et aussi pour la fortification des aliments pour assurer une qualité nutritionnelle aux produits locaux », a promis M. Ouattara. Il a par la suite, invité tous à une synergie d’actions pour relever tous les défis liés à l’alimentation scolaire au Bénin cité comme l’une des meilleurs exemples au niveau régional voir à l’échelle du continent. « Nous comptons sur l’engagement constant des communautés bénéficiaires pour construire la durabilité de ce programme », a-t-il dit avant de réaffirmer l’engagement du Pam à travailler aux côtés du Gouvernement du Bénin et de tous les autres acteurs pour des succès encore plus grands à venir. Rappelant les ambitions du Gouvernement en initiant la cantine scolaire, le Ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a précisé que la vision du régime en place est de parvenir à une école, une cantine. Il a salué tous les efforts conjugués par tous les acteurs, en occurrence le Pam pour le bon fonctionnement des cantines scolaires. Dans ce registre, il a invité tous les enseignants à soutenir et à accompagner le programme et les populations à renforcer la veille pour que cesse les cambriolages dans les magasins des écoles à cantine. Le porte-parole des élèves, le directeur d’école et le Président Ape, dans leurs différentes interventions ont fait savoir à l’autorité un certain nombre de doléances. Le Ministre a rassuré les enfants, leurs parents et leurs enseignants que le problème de point d’eau pour l’école sera, dans les prochains jours, conjugué au passé. « Les autres doléances trouveront également et successivement des solutions », a-t-il ajouté. Précisons qu’avant la cérémonie, les officiels ont eu à visiter un magasin de stockage de maïs de Ouinhi. Dans cette unité, ils ont eu à toucher du doigt, le processus d’achat au niveau des producteurs locaux au profit des cantines scolaires.

