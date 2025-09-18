PADeM-Bénin alerte sur l’aide de l’Etat de la presse

Le projet de loi des finances pour l’année 2026, transmis par le gouvernement à l’Assemblée nationale pour examen, suscite une vive inquiétude au sein des professionnels des médias au Bénin.

Présenté lors du Conseil des ministres du 10 septembre dernier, le budget de 3 783,984 milliards FCFA, destiné à accompagner la transformation économique du Bénin, exclut toute ligne budgétaire en faveur du secteur de la presse, pourtant considéré comme un pilier essentiel de la démocratie.

Dans un communiqué de presse rendu public le 17 septembre, la Plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des Médias (PADeM-Bénin) a exprimé sa « vive préoccupation » face à cette omission. Selon l’organisation, le budget 2026 consacre 42% de ses dépenses aux secteurs sociaux, mais laisse de côté le financement d’un secteur « stratégique » pour la bonne marche de l’État. La PADeM rappelle que la presse, reconnue comme le « 4ème pouvoir » de la République, joue un rôle crucial dans la consolidation de la démocratie et de l’État de droit.

Une omission inquiétante pour l’avenir de la presse béninoise

Le communiqué de la PADeM souligne que cette exclusion du secteur de la presse du budget national est d’autant plus préoccupante qu’elle survient dans un contexte où la presse doit faire face à des défis de taille, notamment en termes de financement, de formation et de modernisation des équipements. L’organisation pointe du doigt le manque d’attention porté à ce secteur depuis le début de la rupture en 2016, en dépit des engagements pris pour renforcer la liberté de la presse et améliorer ses conditions de travail.

Le budget 2026, dont 42% des fonds sont alloués à des dépenses sociales, ne prévoit aucune mesure spécifique pour soutenir les médias. « Si malgré les grands chantiers qui attendent, le secteur de la presse est une nouvelle fois laissé sur le carreau, il est urgent d’agir pour corriger cette injustice », a souligné Ilarion Kingnon, Président de la PADeM-Bénin.

Un appel à l’action des autorités

L’organisation appelle donc les autorités béninoises à réagir avant l’examen du projet de loi des finances par l’Assemblée nationale, prévue dans les jours à venir. En particulier, la PADeM interpelle le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, candidat à la présidence de la République, ainsi que le Président de la commission des finances, afin de « prendre des dispositions concrètes pour corriger cette exclusion du secteur de la presse ».

La PADeM se dit disposée à travailler de concert avec les autorités compétentes pour formuler des propositions concrètes en vue de renforcer le secteur des médias. « Nous restons ouverts à toute initiative visant à améliorer la situation de la presse et à garantir un environnement médiatique libre et pluraliste », conclut le communiqué.

Les députés doivent prochainement débattre du projet de budget. Ceux-ci auront ainsi un rôle clé à jouer dans la révision du Budget de l’Etat, gestion 2026.

M. M.

18 septembre 2025 par ,