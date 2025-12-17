Talon promulgue la loi portant révision de la Constitution

Le Président de la République Patrice Talon va promulguer ce mercredi 17 décembre 2025, la loi portant révision de la Constitution.

La Cour constitutionnelle a procédé à l’examen des différents recours qu’elle a enregistrés à la suite du vote de la loi du 14 novembre 2025 révisant et complétant la Constitution du 11 décembre 1990. A l’issue de cet examen, la Haute juridiction a déclaré ladite loi conforme à la Constitution, en toutes ses dispositions.

Pour lui conférer force exécutoire, le Président Patrice Talon a annoncé au Conseil des ministres, qu’il va promulguer ladite loi ce mercredi le 17 décembre 2025.

