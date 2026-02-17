mardi, 17 février 2026 -

1294 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Différend commercial

P&N Bénin condamnée à 9,2 millions F pour travaux impayés dans les logements




La société P&N Bénin SA traîne une ardoise de 9.209.050 FCFA au titre de travaux impayés sur le chantier de construction de 173 logements sociaux à Porto-Novo. Le prestataire, une entreprise de menuiserie, a saisi la justice le 11 décembre 2025. Voici des extraits du jugement rendu le 10 février 2026 par le Tribunal de commerce de Cotonou sur le litige.

FETY GROUP, une entreprise de menuiserie, développe avoir exécuté « diverses prestations dont la fabrication de portes d’entrée principale pour piétons, garages et autres » dans le cadre des travaux de construction de 173 logements sociaux économiques avec Voirie et réseaux divers dans la commune de Porto-Novo.

Les prestations ont été exécutées au profit de la société P&N Bénin SA.

L’entreprise soutient que « les divers travaux exécutés ont été livrés et sanctionnés par diverses attestations de services dûment signés », mais que la facture d’un montant total de 9.209.050 francs CFA, émise le 25 avril 2025, « n’a jamais été payée en dépit de toutes les tentatives enclenchées à cet effet ».

Malgré une sommation de payer en novembre 2025, la société P&N Bénin SA n’a effectué « aucune offre de paiement ».

Le 11 décembre 2025, FETY GROUP a attrait la société P&N Bénin SA pour obtenir le paiement de sa créance.
Après examen des pièces, notamment la facture normalisée et la sommation de payer, le Tribunal de commerce de Cotonou constate que P&N Bénin « reste débitrice (…) de la somme de neuf millions deux cent neuf mille cinquante (9.209.050) francs CFA » et qu’elle «  a laissé subsister l’intégralité de la somme réclamée ».

Le juge a rappelé que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

La société P&N Bénin SA a été condamnée « à payer à la société FETY GROUP Sarl, la somme de neuf millions deux cent neuf mille cinquante (9.209.050) francs CFA au titre du coût des prestations effectuées à son profit ».

Le Tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de 5 millions de FCFA formulée par FETY GROUP. L’entreprise « ne justifie d’aucun préjudice (…) distinct du retard de paiement », selon la juridiction qui s’est fondée sur l’article 1153 du Code civil.

Le tribunal a toutefois assorti sa décision de l’exécution provisoire sur la moitié de la condamnation pécuniaire, considérant que « le non-paiement d’une créance commerciale en dépit de la mise en demeure du débiteur (…) justifie l’urgence ».

La société P&N Bénin SA condamnée devra également supporter l’intégralité des dépens de la procédure, selon le jugement N°015/2026/ CJ3/S1/TCC du 10 février 2026.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les exportations du Bénin en hausse de 34,7 % au 4e trimestre 2025


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les exportations de marchandises du Bénin ont augmenté de 34,7 % au 4e (…)
Lire la suite

Inscription ouverte pour le renforcement de 7050 artisans


17 février 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a lancé, à travers l’Agence Nationale de Protection (…)
Lire la suite

La CCI Bénin rejoint le Conseil d’Administration de la Chambre Islamique


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) intègre le (…)
Lire la suite

Concevoir une réglementation fluide du VTC dans les marchés émergents


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Comment une réglementation intelligente peut favoriser des écosystèmes (…)
Lire la suite

Livraison à moto, un secteur en pleine expansion à Cotonou


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans les grandes villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, (…)
Lire la suite

Angélique Titiloya Adegnika, maire de Kétou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Angélique Titiloya Adegnika a été installée ce dimanche 15 février (…)
Lire la suite

Le Bénin 6ᵉ en Afrique, 3ᵉ dans la CEDEAO et 2è dans l’UEMOA


12 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin maintient sa position dans le dernier classement mondial de (…)
Lire la suite

Voici les codes USSD attribués par l’ARCEP-Bénin aux opérateurs et (…)


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la (…)
Lire la suite

Les producteurs de soja et d’anacarde des Collines s’engagent à la GDIZ


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le mouvement GRoW26 - Grandir Ensemble a organisé vendredi 6 février (…)
Lire la suite

Bénin, 2e contributeur à la croissance de la filière cajou


7 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin a doublé sa transformation de noix de cajou en 2025, se (…)
Lire la suite

Nomination de Loknath Mishra au poste de directeur général de UBA UK


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine internationale United Bank for Africa (UBA) a (…)
Lire la suite

Recrutement des dirigeants de la future École des Métiers du Tourisme


5 février 2026 par Marc Mensah
L’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET) a lancé, (…)
Lire la suite

AGOA  : une bouffée d’oxygène limitée pour le Bénin et ses voisins


4 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 3 février 2026, le président Donald Trump a fait réactiver l’African (…)
Lire la suite

Un marché régional prévu à Èkpè (Sèmè-Podji)


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres, réuni mercredi 4 février 2026, a approuvé la (…)
Lire la suite

Karine Bachongy, nouvelle représentante de la Banque mondiale au Bénin


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Groupe de la Banque mondiale a désigné Karine Bachongy comme (…)
Lire la suite

Dantokpa se prépare à un déménagement progressif


3 février 2026 par Marc Mensah
Le déménagement du grand marché de Dantokpa se fera progressivement. (…)
Lire la suite

20 marchés modernes déjà ouverts


3 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit la modernisation de ses infrastructures marchandes. (…)
Lire la suite

Le Bénin s’affirme comme plateforme d’investissement stratégique pour (…)


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après Abuja, la capitale nigériane, la ville de Lagos a accueilli le (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires