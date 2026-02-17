P&N Bénin condamnée à 9,2 millions F pour travaux impayés dans les logements

La société P&N Bénin SA traîne une ardoise de 9.209.050 FCFA au titre de travaux impayés sur le chantier de construction de 173 logements sociaux à Porto-Novo. Le prestataire, une entreprise de menuiserie, a saisi la justice le 11 décembre 2025. Voici des extraits du jugement rendu le 10 février 2026 par le Tribunal de commerce de Cotonou sur le litige.

FETY GROUP, une entreprise de menuiserie, développe avoir exécuté « diverses prestations dont la fabrication de portes d’entrée principale pour piétons, garages et autres » dans le cadre des travaux de construction de 173 logements sociaux économiques avec Voirie et réseaux divers dans la commune de Porto-Novo.

Les prestations ont été exécutées au profit de la société P&N Bénin SA.

L’entreprise soutient que « les divers travaux exécutés ont été livrés et sanctionnés par diverses attestations de services dûment signés », mais que la facture d’un montant total de 9.209.050 francs CFA, émise le 25 avril 2025, « n’a jamais été payée en dépit de toutes les tentatives enclenchées à cet effet ».

Malgré une sommation de payer en novembre 2025, la société P&N Bénin SA n’a effectué « aucune offre de paiement ».

Le 11 décembre 2025, FETY GROUP a attrait la société P&N Bénin SA pour obtenir le paiement de sa créance.

Après examen des pièces, notamment la facture normalisée et la sommation de payer, le Tribunal de commerce de Cotonou constate que P&N Bénin « reste débitrice (…) de la somme de neuf millions deux cent neuf mille cinquante (9.209.050) francs CFA » et qu’elle « a laissé subsister l’intégralité de la somme réclamée ».

Le juge a rappelé que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

La société P&N Bénin SA a été condamnée « à payer à la société FETY GROUP Sarl, la somme de neuf millions deux cent neuf mille cinquante (9.209.050) francs CFA au titre du coût des prestations effectuées à son profit ».

Le Tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de 5 millions de FCFA formulée par FETY GROUP. L’entreprise « ne justifie d’aucun préjudice (…) distinct du retard de paiement », selon la juridiction qui s’est fondée sur l’article 1153 du Code civil.

Le tribunal a toutefois assorti sa décision de l’exécution provisoire sur la moitié de la condamnation pécuniaire, considérant que « le non-paiement d’une créance commerciale en dépit de la mise en demeure du débiteur (…) justifie l’urgence ».

La société P&N Bénin SA condamnée devra également supporter l’intégralité des dépens de la procédure, selon le jugement N°015/2026/ CJ3/S1/TCC du 10 février 2026.

