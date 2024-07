Ouverture des inscriptions pour les concours d’entrée dans les écoles et instituts

Les nouveaux bacheliers de nationalité béninoise peuvent déposer leur dossier afin de prendre part aux concours d’entrée dans les Écoles ou Instituts des universités publiques au Bénin. L’information a été rendue publique à travers un communiqué du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Ouverture des dépôts de candidature pour les concours d’entrée dans les écoles et instituts. Le recrutement sur concours concerne les nouveaux bacheliers âgés de 21 ans au plus au 31 décembre 2024 et ayant au moins la mention « assez-bien » au Bac session de juin. Le délai de dépôt des dossiers de candidature aux concours d’entrée est fixé au plus tard au vendredi 16 août 2024 à 17h précises. Les candidats aux concours relatifs aux Ecoles Normales Supérieures de Natitingou, Porto-Novo et Lokossa (ENSET) sont invités à s’inscrire à partir de 19 Août 2024.

Les dossiers de candidature devront être déposés dans les Écoles et Instituts suivants : ENS de Natitingou, IFSIO de Parakou, ENSET de Lokossa, ENSTP d’Abomey, INMES de Cotonou et ENS de Porto-Novo.

Les candidats composeront dans les centres suivants : CEG Gbegamey ou Collège Catholique Notre Dame des Apôtres (Cotonou) ENSTP (Abomey), IFSIO (Parakou).

Date de déroulement des concours

Mercredi 28 août 2024 : INMES de Cotonou et IFSIO de Parakou

Vendredi 30 août 2024 : ENSPD de Parakou, ENEAM de Cotonou, ENSTIC d’Abomey-Calavi

Mardi 3 septembre 2024 : INSPEI d’Abomey et INEPS de Porto-Novo

Samedi 5 octobre 2024 : ENS de Porto-Novo et ENS de Natitingou

Samedi 12 septembre 2024 : ENSET de Lokossa

31 juillet 2024 par ,