Ouverture des filières de master et DES en médecine d’urgence

Des filières de formation pour le diplôme de master et le Diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine d’urgence sont désormais ouvertes à l’Université de Parakou et à l’Université d’Abomey-Calavi. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 1er mars 2023.

Face à la pénurie d’urgentistes dans les hôpitaux du Bénin, le gouvernement a décidé d’ouvrir des filières de formation pour le diplôme de master et le diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine d’urgence.

« Nos universités ont la capacité d’assurer les formations en médecine d’urgence (Master et Diplôme d’études spécialisées). La mise en place de celles-ci permettra de combler le gap actuel en personnel qualifié de cette branche de la médecine », informe le Conseil des ministres.

La filière de master en médecine d’urgence est instituée à l’Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de Parakou au profit des paramédicaux détenteurs d’une licence en science infirmière. La filière de formation pour le DES en médecine d’urgence est ouverte à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Le DES est réservé aux médecins généralistes, avec la possibilité d’obtention du diplôme interuniversitaire en médecine d’urgence après quatre (04) semestres de formation. Il a été également retenu l’accompagnement, au moyen d’un partenariat, d’une université étrangère disposant de solides expériences en la matière.

Au titre de la première promotion, le Conseil a décidé d’accorder 40 bourses à raison de 20 pour la formation en master et 20 autres pour le DES. Les postulants les plus méritants seront sélectionnés par appel à candidatures.

Le gouvernement béninois a engagé une importante réforme de la médecine pré hospitalière avec le renforcement du Service d’assistance médicale et des urgences (SAMU) et l’acquisition prochaine de cent quatre-vingt-huit (188) ambulances pour renforcer le système de référence et de contre référence.

Selon le gouvernement, « les personnels de cette spécialité seront les acteurs clé de ce nouveau dispositif ». Au titre du Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026, il est également prévu réhabilitation et de la construction des hôpitaux.

Akpédjé Ayosso

