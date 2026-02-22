dimanche, 22 février 2026 -

Ouverture des candidatures pour le concours international épistolaire




La Poste du Bénin S.A. a lancé l’édition 2026 du Concours International de Compositions Épistolaires (CICE). Organisée sous l’égide de l’Union Postale Universelle (UPU), cette compétition annuelle invite les jeunes scolarisés à réfléchir sur l’évolution des communications sociales.

« Écris une lettre à un ami pour lui expliquer pourquoi les relations humaines sont importantes à l’ère du numérique ». C’est le thème de l’édition 2026 du Concours International de Compositions Épistolaires (CICE), oganisé sous l’égide de l’Union Postale Universelle (UPU).

‎Les candidats ont jusqu’au 10 avril 2026 pour faire parvenir leurs missives par voie postale à la Direction Commerciale de de La Poste du Bénin S.A. à Cotonou.

‎Selon le communiqué signé par le Directeur Général, Krishna Lokossou, l’initiative vise à encourager les jeunes participants à explorer comment un simple échange écrit peut « éveiller l’empathie, la bienveillance et la compréhension ». Il s’agit d’une réflexion sur la manière de « renforcer les liens humains, en ligne comme hors ligne, dans un environnement numérique en évolution rapide ».

‎Le concours est ouvert à tous les élèves (de 9 à 15 ans) des établissements publics et privés du Bénin.

‎Les lauréats nationaux seront célébrés le 9 octobre prochain, lors de la Journée Mondiale de la Poste. Ils recevront des récompenses incluant des ordinateurs portables, des tablettes, des dictionnaires et des bons de formation.

Les meilleures compositions seront ensuite transmises à l’UPU pour représenter le Bénin au niveau international, offrant aux élèves une opportunité de compétition mondiale.
‎M. M.

