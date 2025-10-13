lundi, 13 octobre 2025 -

TotalEnergies CAF Coupe

Ouverture de la billetterie pour la CAN Maroc 2025




La billetterie de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 est ouverte ce lundi 13 octobre, via l’application YALLA.

La vente des billets pour le plus grand événement sportif du continent, la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, débutera le lundi 13 octobre 2025, avec une période de prévente exclusive de 48 heures réservée aux détenteurs de cartes VISA, à partir de 09h00 (heure marocaine), soit 08h00 GMT.

Les passionnés de football africain et ceux du monde entier pourront ainsi réserver leur place pour célébrer ensemble la plus grande fête du football continental.

Les détenteurs de cartes VISA bénéficieront d’un accès prioritaire à la billetterie du 13 octobre à 8h00 GMT au 15 octobre 2025 à 08h00 GMT. La vente grand public s’ouvrira ensuite, et sera accessible à tous les autres moyens de paiement.

Afin d’offrir une expérience fluide et connectée, le Comité Local d’Organisation (LOC) a officiellement lancé l’application YALLA, la plateforme dédiée au Fan ID – indispensable pour acheter des billets – ainsi qu’au e-visa/AEVM pour entrer au Maroc.

La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Le Fan ID délivré par l’application YALLA est obligatoire pour toute acquisition de billet. Tous les membres de la grande famille du football sont invités à finaliser leur inscription. Chaque Fan ID permet d’acheter un seul billet par match.

Voici les étapes à suivre :
1. Téléchargez l’application YALLA, disponible dès à présent sur Google Play et App Store.
2. Faites votre demande de Fan ID et, si nécessaire, de e-visa/AEVM via l’application.
3. Une fois votre Fan ID reçu, les détenteurs de cartes VISA pourront accéder à la plateforme officielle tickets.cafonline.com dès le lundi 13 octobre à 09h00 (heure marocaine) / 08h00 GMT pour acheter leurs billets pour la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025.

Pour plus d’informations sur la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025, rendez-vous sur www.cafonline.com.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou




