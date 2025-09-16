Ouverture d’un atelier régional à Cotonou

Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce lundi 15 septembre 2025, les travaux d’un atelier régional sur la gestion intégrée des risques d’inondation dans les villes africaines. Des délégations venues de plus de 15 pays africains prennent part aux assises placées sous le thème « Villes résilientes – gestion intégrée du risque d’inondation urbaine ».

Face aux défis croissants des inondations dans les villes africaines, il urge de réfléchir pour trouver de solutions. La Banque mondiale (BM), en collaboration avec l’Agence française de développement (AFD), organise à cet effet, un atelier régional à Cotonou. Les travaux ouverts ce lundi 15 septembre 2025, connaissent la participation de 125 délégués municipaux venus de 15 pays, des experts et des partenaires techniques et financiers (PTF).

Selon le représentant de la Banque mondiale, l’essor des villes apporte beaucoup d’opportunités socioéconomiques aux populations ; mais la vie dans les villes […] comporte beaucoup de risques. Sur le continent africain, la démographie galopante et des difficultés de planification urbaine souvent en retrait ou en retard par rapport à la croissance démographique, créent des catastrophes. Et ces catastrophes dira Nestor COFFI, frappent le plus souvent les plus vulnérables généralement exposés dans les quartiers précaires. « Ces risques sont de plus en plus accrus mais aussi leur intensité et leur impact », a-t-il insisté évoquant les projections à l’horizon 2030. Selon ces projections, l’exposition urbaine aux inondations devrait s’accentuer, et des centaines de millions de dollars devront être investis pour contenir les menaces non seulement dans la partie centrale du continent, mais aussi au niveau des côtes. Mais face à ces prévisions qui semblent alarmantes, il existe des solutions. Le représentant de la Banque mondiale a souhaité que les échanges entre les experts et les praticiens du développement, mettent en lumière ces solutions techniques pour qu’en combinant les ressources, l’on puisse les opérationnaliser, sauver des vies, créer plus d’emplois, et donner plus d’expérience de vie aux populations. Nestor COFFI a réitéré l’accompagnement du groupe de la Banque mondiale aux côtés de gouvernements des pays africains et d’ailleurs, pour contenir les risques d’inondation.

Pour l’ambassadrice de France au Bénin, les inondations représentent l’un des défis les plus pressants de l’urbanisation rapide et du changement climatique. A Cotonou comme dans de nombreuses capitales et villes secondaires en Afrique a-t-elle observé, les populations subissent chaque année les conséquences de pluies intenses parfois soldées par des pertes humaines, des destructions d’habitations, la paralysie des activités économiques, la dégradation des infrastructures et l’insécurité sanitaire. « Ces phénomènes, amplifiés par le manque de planification urbaine et la vulnérabilité des zones côtières, rappellent l’urgence d’agir collectivement pour renforcer la résilience de nos territoires », a ajouté Nadège CHOUAT rassurant de l’engagement de son pays à travers l’AFD qui pour elle, a fait du développement urbain une de ses priorités sur le continent africain. La diplomate française n’a pas manqué de saluer le « travail remarquable » mené par le gouvernement et les municipalités béninoises pour réduire les vulnérabilités et protéger les populations les plus exposées.

Le Bénin, un exemple en matière d’urbanisation et de lutte contre l’inondation

Sur les questions d’urbanisation et d’inondation, les efforts considérables ont été faits au Bénin. Le directeur du développement urbain, représentant le ministre du cadre de vie en charge des transports et du développement durable a rappelé quelques projets mis en œuvre pour adresser la situation dans le pays. Ghislain Hounnou a évoqué entre autres, le Programme d’assainissement pluvial de Cotonou (PAPC) ; l’asphaltage ; le projet Porto-Novo Ville verte ; le programme intégré de lutte contre l’érosion côtière ; etc. Les assises de Cotonou selon le directeur du développement urbain, visent trois principaux objectifs. Il s’agit :

– de comprendre les dynamiques de risques d’inondation en milieu urbain africain grâce à des études de cas, des visites de terrain à Cotonou et à Porto-Novo, et à des sessions techniques et interactives ;

– d’explorer les solutions partagées ou mises en œuvre à l’échelle de différentes villes en ce qui concerne les solutions d’infrastructures grises, vertes et bleues, la gestion des déchets solides, la maîtrise de l’urbanisation en zone à risque, la gouvernance locale et l’implication communautaire et ;

– d’identifier et prioriser des investissements structurants en matière d’infrastructures et de financement, afin de renforcer la résilience urbaine dans la durée. « Les inondations ne connaissent pas de frontières, notre solidarité non plus ne doit en avoir », a-t-il laissé entendre formulant le vœu que les conclusions de l’atelier servent non seulement au Bénin, mais aussi à l’ensemble des villes africaines, et contribuent à bâtir un continent mieux préparé aux défis du changement climatique.

Les travaux ouverts ce lundi prendront fin le vendredi 19 septembre prochain.

