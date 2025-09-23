Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’or

Le footballeur international français Ousmane Dembelé est le grand vainqueur du ballon d’or 2025 à l’issue de la 69e cérémonie tenue ce lundi 22 septembre 2025 à Paris.

Ousmane Dembélé sacré ballon d’or 2025. À 28 ans, l’attaquant de Paris Saint-Germain reçoit la plus prestigieuse des récompenses. Il a fait parler de lui tout au long de la dernière saison en marquant 35 buts avec 14 passes décisives en 53 matchs pour le PSG.

"Le Ballon d’or n’était pas un objectif dans ma carrière mais c’est exceptionnel. J’ai travaillé pour l’équipe afin de gagner la Ligue des champions. Etre remercié par un trophée comme le Ballon d’or c’est exceptionnel donc voilà, je suis heureux ce soir", a déclaré Ousmane Dembélé lors d’une conférence de presse après la cérémonie du Ballon d’or.

