mardi, 23 septembre 2025 -

1172 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Football

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’or




Le footballeur international français Ousmane Dembelé est le grand vainqueur du ballon d’or 2025 à l’issue de la 69e cérémonie tenue ce lundi 22 septembre 2025 à Paris.

Ousmane Dembélé sacré ballon d’or 2025. À 28 ans, l’attaquant de Paris Saint-Germain reçoit la plus prestigieuse des récompenses. Il a fait parler de lui tout au long de la dernière saison en marquant 35 buts avec 14 passes décisives en 53 matchs pour le PSG.

"Le Ballon d’or n’était pas un objectif dans ma carrière mais c’est exceptionnel. J’ai travaillé pour l’équipe afin de gagner la Ligue des champions. Etre remercié par un trophée comme le Ballon d’or c’est exceptionnel donc voilà, je suis heureux ce soir", a déclaré Ousmane Dembélé lors d’une conférence de presse après la cérémonie du Ballon d’or.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le Bénin décroche 4 médailles en Bulgarie


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La délégation béninoise présente à Albena en Bulgarie pour le (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, (…)
Lire la suite

Match nul entre Dadjè FC et Al Ahli SC de Tripoli


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’équipe de Dadjè FC, champion en titre du Bénin et Al Ahli SC de (…)
Lire la suite

Le Bénin mise sur ses pépites pour briller à Accra


15 septembre 2025 par La Rédaction
Le Bénin prend part à la compétition ITF/CAT par équipes des 12 ans et (…)
Lire la suite

A J-100, le Maroc est prêt !


12 septembre 2025 par Marc Mensah
À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) (…)
Lire la suite

Mounié rejoint Alanyaspor en Turquie


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le capitaine des Guépards, Steve Mounié, va rejoindre Alanyaspor, un (…)
Lire la suite

Satisfecit général pour Vitali Boton et l’amicale BMBV


8 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les rideaux sont tombés définitivement ce dimanche 07 septembre 2025 à (…)
Lire la suite

Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du (…)
Lire la suite

Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 en stage de préparation à Missérété


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Amazones U20 affronteront la Guinée le 19 septembre prochain dans (…)
Lire la suite

« Il faut absolument prendre les six points » (Saturnin Allagbé)


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin enchainent les séances d’entrainement en Côte (…)
Lire la suite

Les Guépards en stage de préparation à Abidjan


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la double confrontation comptant pour les 7e et 8e (…)
Lire la suite

La liste de Gernot Rohr pour affronter Zimbabwe et Lesotho


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin vont affronter le Zimbabwe, vendredi 5 septembre, (…)
Lire la suite

Le Bénin à Maryland Cycling Classic aux Etats-Unis


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’équipe nationale féminine de cyclisme du Bénin sera présente à la (…)
Lire la suite

Liverpool vs Arsenal : termine l’été en beauté !


28 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 31 août, au stade Anfield, s’affronteront les meilleures équipes de (…)
Lire la suite

La Béninoise Romaine Gandonou distinguée à UFOA-B / LDC Féminine


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Romaine Gandonou, meilleure buteuse du championnat féminin de football (…)
Lire la suite

Quatre médailles pour le Bénin au Championnat d’Afrique Cadets et Juniors


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Championnat d’Afrique Cadets et Juniors de Taekwondo s’est achevée, (…)
Lire la suite

Le Béninois Femi Tankpinou brille au KELEF Open à Washington


25 août 2025 par Marc Mensah
Le golfeur béninois Femi Tankpinou s’est illustré au KELEF Open, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires