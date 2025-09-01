lundi, 1er septembre 2025 -

443 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Election présidentielle 2026

Ousmane Batoko soutient Romuald Wadagni




Réunis à Totora, dimanche 31 août 2025, les membres de l’Initiative de Natitingou pour 2026 (INI-NATI), par la voix de leur président, Ousmane Batoko, ont exprimé leur soutien à la candidature du ministre d’État, Romuald Wadagni à présidentielle de 2026.

« Il y a exactement 2 ans 2 mois, nous nous étions rencontrés dans cette même salle avec un projet que nous avions qualifié à l’époque de INI-NATI 2026. On était dans la logique d’une revisitation des actions de Patrice Talon pour pouvoir prolonger dans la meilleure des hypothèses possibles ce qui fut bon dans ce régime et écarter définitivement de notre chemin ce qui est mauvais », a déclaré l’ex-président de la Cour suprême, Ousmane Batoko.

Devant une salle comble et attentive, Ousmane Batoko a affirmé son rôle de soutien actif dans la désignation du futur président. « Je ne pouvais plus participer au match de la compétition pour les présidentielles, mais j’avais la conviction que je ne pouvais pas être hors jeu. C’est-à-dire que je devrais être de ceux qui demain vont choisir le nouveau président de la République en 2026 », a-t-il souligné.

L’annonce officielle de la candidature du ministre d’Etat, Romuald Wadagni, par les partis de la majorité présidentielle, est, selon lui, une libération politique pour le Bénin. « Une lueur s’est pointée dans l’obscurité de l’horizon avec la désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat (...). Sa désignation est une aubaine pour des gens comme nous, c’est-à-dire que c’est une candidature que nous avons souhaitée depuis de longues années », a avoué Ousmane Batoko.

Il a évoqué la mémoire de feu Nestor Wadagni, père du candidat, avec qui il avait déjà discuté en privé de cette éventualité. Les liens entre l’ex-président de la Cour suprême et Romuald Wadagni se sont renforcés, au fil du temps.

« Si Dieu ne m’a pas permis d’être candidat à la présidence et que mon fils aujourd’hui présente des atouts pour le devenir qu’est-ce qu’on peut souhaiter de mieux ? (...). Nous partageons ensemble cette idée de reconnaître à travers la candidature du ministre d’Etat, quelque chose qui sera très bénéfique pour notre pays », a déclaré Ousmane Batoko. À l’en croire, le ministre d’Etat Romuald Wadagni fera mieux que le président Talon.

« Il fera mieux que Talon surtout dans les domaines où personnellement, je suis en désaccord total avec Talon, les questions des libertés et de développement de la démocratie. Je sais qu’avec Romuald Wadagni, nous ferons mieux pour la liberté, nous ferons mieux pour la démocratie », a-t-il ajouté.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Romuald Wadagni, un choix salué par tous


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis l’annonce de sa désignation ce dimanche 31 août 2025, comme (…)
Lire la suite

L’UP-R justifie son choix pour Wadagni


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), au terme des travaux (…)
Lire la suite

Patrice Talon mérite d’être porté en triomphe


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Alors que son deuxième et dernier mandat s’achève dans quelques mois, (…)
Lire la suite

Voici le parcours de Romuald Wadagni


31 août 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN
Discret, rigoureux, et stratège, Romuald Wadagni est désormais au (…)
Lire la suite

"Romuald Wadagni est mon candidat" (J. Djogbénou)


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), Joseph (…)
Lire la suite

La mouvance opte pour la jeunesse et la compétence


31 août 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni investi candidat de la mouvance à la présidentielle (…)
Lire la suite

UP-R et BR suspendent la transhumance au sein de leurs partis


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une rencontre stratégique entre la Haute direction politique (…)
Lire la suite

Rencontre stratégique entre l’UPR et le BR ce jeudi


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de la Haute direction politique du parti Union (…)
Lire la suite

Huit élus communaux de Kandi destitués


27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Huit (08) élus communaux de Kandi ont été destitués, ce mercredi 27 (…)
Lire la suite

Topanou dresse le profil idéal du Président post-Talon


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À moins d’un an de la Présidentielle 2026, le débat sur l’après-Talon (…)
Lire la suite

Le maire Mme Bibiane Adamazè menacée de destitution


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bibiane Soglo Adamazè, la mairesse de la commune de Toffo est désormais (…)
Lire la suite

Retard supposé du calendrier électoral, la CENA clarifie


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général des élections a apporté des clarifications lors (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


23 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni mercredi 23 juillet 2025, sous la (…)
Lire la suite

Des citoyens se prononcent sur l’arrestation Hugues Sossoukpè


19 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Interpellé à Abidjan (Côte d’Ivoire) puis transféré au Bénin, Comlan (…)
Lire la suite

Répartition des sièges à pouvoir par circonscription électorale


19 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
En application de l’article 183 de la loi n°2024-13 modifiant et (…)
Lire la suite

EDAH salue le gouvernement TALON et interpelle la classe politique


8 juillet 2025 par Marc Mensah
Daniel EDAH, candidat déclaré à la présidentielle de 2026, a félicité (…)
Lire la suite

Prof Dorothé Sossa échange avec Stéphanie Rothenberger


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La directrice du Programme pour la promotion de l’État de droit en (…)
Lire la suite

Le ministre Hounkpatin installe les membres de la CAP


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre de la Santé, Prof Benjamin Hounkpatin a procédé, mercredi 2 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires