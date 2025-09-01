Ousmane Batoko soutient Romuald Wadagni

Réunis à Totora, dimanche 31 août 2025, les membres de l’Initiative de Natitingou pour 2026 (INI-NATI), par la voix de leur président, Ousmane Batoko, ont exprimé leur soutien à la candidature du ministre d’État, Romuald Wadagni à présidentielle de 2026.

« Il y a exactement 2 ans 2 mois, nous nous étions rencontrés dans cette même salle avec un projet que nous avions qualifié à l’époque de INI-NATI 2026. On était dans la logique d’une revisitation des actions de Patrice Talon pour pouvoir prolonger dans la meilleure des hypothèses possibles ce qui fut bon dans ce régime et écarter définitivement de notre chemin ce qui est mauvais », a déclaré l’ex-président de la Cour suprême, Ousmane Batoko.

Devant une salle comble et attentive, Ousmane Batoko a affirmé son rôle de soutien actif dans la désignation du futur président. « Je ne pouvais plus participer au match de la compétition pour les présidentielles, mais j’avais la conviction que je ne pouvais pas être hors jeu. C’est-à-dire que je devrais être de ceux qui demain vont choisir le nouveau président de la République en 2026 », a-t-il souligné.

L’annonce officielle de la candidature du ministre d’Etat, Romuald Wadagni, par les partis de la majorité présidentielle, est, selon lui, une libération politique pour le Bénin. « Une lueur s’est pointée dans l’obscurité de l’horizon avec la désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat (...). Sa désignation est une aubaine pour des gens comme nous, c’est-à-dire que c’est une candidature que nous avons souhaitée depuis de longues années », a avoué Ousmane Batoko.

Il a évoqué la mémoire de feu Nestor Wadagni, père du candidat, avec qui il avait déjà discuté en privé de cette éventualité. Les liens entre l’ex-président de la Cour suprême et Romuald Wadagni se sont renforcés, au fil du temps.

« Si Dieu ne m’a pas permis d’être candidat à la présidence et que mon fils aujourd’hui présente des atouts pour le devenir qu’est-ce qu’on peut souhaiter de mieux ? (...). Nous partageons ensemble cette idée de reconnaître à travers la candidature du ministre d’Etat, quelque chose qui sera très bénéfique pour notre pays », a déclaré Ousmane Batoko. À l’en croire, le ministre d’Etat Romuald Wadagni fera mieux que le président Talon.

« Il fera mieux que Talon surtout dans les domaines où personnellement, je suis en désaccord total avec Talon, les questions des libertés et de développement de la démocratie. Je sais qu’avec Romuald Wadagni, nous ferons mieux pour la liberté, nous ferons mieux pour la démocratie », a-t-il ajouté.

