Oumar Ba, nouveau président du Conseil des collectivités territoriales

Le Conseil des collectivités territoriales de l’Uemoa a un nouveau président depuis ce lundi 21 août 2023. Il a nom Oumar BA, maire de la Commune de Ndiob, Sénégal.

Changement à la tête du conseil des collectivités territoriales de l’Uemoa. Oumar BA, maire de la Commune de Ndiob, située dans la région de Fatick, Sénégal a été élu par l’Assemblée Générale du CCT-UEMOA à Abidjan 21 août 2023. Le président de l’Association des Maires du Sénégal a été élu au terme d’un vote par 24 voix contre 18. Il avait pour seul candidat challenger Luc Setondji Atrokpo, maire de Cotonou. Oumar Ba remplace François Albert Amichia, maire de la Commune de Treichville à Abidjan pour un mandat de 4 ans.

Les deux Vice-présidents sont Yawa Kouigan Ouigan, Présidente de la Faîtière des Communes du Togo et Rui Gonçalves Cardoso, Président de l’Association des Pouvoirs Locaux de la Guinée-Bissau. « Nous sommes conscients de notre mission. Nous sommes un Organe consultatif de l’Union. Nous voulons transformer la vision de nos Chefs d’Etat en œuvres », a affirmé Oumar BA.

Expert en développement local et en management des organisations, le nouveau président du conseil des collectivités territoriales de l’Uemoa a une trentaine d’années d’expérience professionnelle. Oumar BA est un Inspecteur de l’éducation populaire de la jeunesse et des sports.

Le Conseil des Collectivités Territoriales est un Organe consultatif de l’Union créé par Acte Additionnel n°02/CCEG/UEMOA/2011 du 30 mai 2011 de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. L’Union donne un signal politique clair pour une meilleure implication des collectivités territoriales dans le processus d’intégration pour relever les défis de la mondialisation, promouvoir un système de gouvernance multi niveaux et prendre en compte les préoccupations des populations dans les politiques et programmes communautaires de développement.

Akpédjé Ayosso

22 août 2023 par ,