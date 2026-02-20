vendredi, 20 février 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

Site touristique au Bénin

Ouidah toujours animée un mois après les Vodun Days




Un mois après les Vodun Days organisés du 8 au 10 janvier sur plusieurs sites emblématiques de Ouidah, la plage ne désemplit pas. À la Porte du non-retour, touristes, riverains, artistes et vendeurs continuent d’animer les lieux. Si l’affluence est réelle, les retombées économiques restent contrastées.

Mi-février 2026 à la Plage de Ouidah. À l’ombre de la monumentale Porte du non-retour, ce dimanche, une dizaine de touristes suivent, attentifs, les explications d’un guide local.

Le parking, à l’entrée de la Plage est bondé de voitures et motocyclettes. À gauche du parking, des commerces alignés proposent objets d’art, tissus, boissons fraîches, du sel de Djègbadji, et autres souvenirs.

La plage, l’un des sites phares des Vodun Days, reste animée. Les visiteurs viennent voir les aménagements réalisés pour les manifestations. D’autres cherchent à visiter la réplique du dernier bateau négrier en construction.

Affluence mais… vente en dents de scie

Sous des hangars installés par l’Agence nationale pour le tourisme, Nicolas Ahouansou expose masques et statuettes. Les Vodun Days ont donné un coup d’accélérateur à ses activités. « Lors de la première édition des Vodun days, j’ai fait mon plus gros chiffre d’affaires. Mais depuis le 10 janvier dernier, c’est seulement les samedi et dimanche qu’il y a du monde ici. Un objet que je cède à 1000 FCFA à un touriste, je dois le laisser à 500 FCFA pour un frère du pays », indique-t-il.

Assise derrière ses objets d’art, Louise Francisco observe. « Il y a de l’affluence. Mais pas vraiment les étrangers comme avant ». Selon elle, les week-ends attirent surtout des visiteurs béninois. « Les autochtones sont là. Mais les expatriés, les Américains, les ressortissants africains… ils se font rares », a-t-elle ajouté.

Un peu plus loin, Lazare s’active devant son grill. Poissons de mer frais, aloco, akassa, atiéké sont les mets qu’il propose à sa clientèle. Dans sa glacière, des boissons de la Société Béninoise des Boissons Rafraîchissantes (SOBEBRA). Pour lui, l’animation ne date pas d’hier. « C’est un site historique. Les gens venaient déjà avant ». Pendant les Vodun Days, les ventes de Lazare ont explosé. Aujourd’hui, il travaille du mercredi au dimanche. « Il n’y a pas de jour où j’ai chômé. Mais les week-ends sont plus forts », confie-t-il.

Sur le sable, smartphone posé sur trépied, Sèlando Agbo, élève en classe de 4e, répète ses pas de danse. « Il y a plus de monde depuis les rénovations et les Vodun Days. Cette ambiance me plaît. Je viens ici presque chaque week-end », explique-t-il.

Jean-Baptiste Soviguidi, alias Africa Vi, créateur de mode locale, parle d’un site transformé. « Il y a eu beaucoup de rénovations. Beaucoup de changements. Ça attire du monde ». Mais il nuance : « Tous les jours ne sont pas des jours de marché. Mon meilleur chiffre d’affaires, c’était pendant les Vodun Days ».

Jeanne Houessou, vendeuse de boissons, résume : « Il n’y a pas de jour sans animation ici (plage, NDLR ».
Marc MENSAH

20 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




