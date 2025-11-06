Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.

La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme des Vodun Days, un rendez-vous désormais incontournable dédié à la célébration des arts, de la culture et de la spiritualité Vodun.

Organisé au cœur de Ouidah, l’édition 2025 "Vodun Days’ rassemblera des milliers de visiteurs venus du Bénin, d’Afrique et d’ailleurs pour découvrir l’univers du Vodun à travers rituels, danses, musiques, expositions et performances artistiques du 8 au 10 janvier.

Au menu de cette édition 2026 : des animations sur les places emblématiques de la ville et sur la plage, lieux symboliques de la mémoire et de la spiritualité béninoise ; des concerts et performances artistiques réunissant artistes locaux et internationaux. Sans oublier la Grande Cérémonie Vodun, moment central du festival, empreint de ferveur et de symbolisme. Il est également prévu des célébrations dans l’Arène de Ouidah, espace dédié aux rituels et aux représentations culturelles etc.

Après le succès retentissant des précédentes éditions, cette nouvelle rencontre promet une expérience encore plus riche et festive.

