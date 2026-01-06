mardi, 6 janvier 2026 -

Réceptif hôtelier et touristique au Bénin

Ouidah renforce son attractivité avec l’hôtel Dhawa

(L’ouverture attendue d’ici la fin de l’année 2026)




Le paysage hôtelier béninois s’enrichit d’un nouvel établissement de standing d’ici la fin de l’année 2026. Le groupe Banyan a officiellement annoncé l’ouverture prochaine de l’hôtel Dhawa Ouidah, lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 5 janvier 2026, sur le site du projet.

Le gouvernement béninois continue d’accroître son offre touristique à travers des investissements dans la construction et la modernisation des infrastructures hôtelières. Face à l’océan Atlantique à Ouidah, à proximité de la Porte du Non-Retour, le futur hôtel 4 étoiles, Dhawa Banyan Tree- La Marina de Ouidah est en construction sur un site de 23 hectares. L’établissement sera exploité par le groupe Banyan sous sa marque contemporaine et lifestyle Dhawa.

« Le Dhawa Ouidah n’est pas seulement un espace d’hébergement, mais un véritable foyer, un lieu de rencontre et d’échange, où l’hospitalité béninoise sera mise à l’honneur », a déclaré Jean-Philippe Ferrini, directeur général du futur hôtel Dhawa Ouidah. Selon lui, la vision est de créer un environnement chaleureux et accueillant pour tous les visiteurs, qu’ils soient en voyage d’affaires, en séjour de loisirs ou en quête de découverte de la richesse culturelle du Bénin et particulièrement de Ouidah.

Avec 132 chambres, dont 100 chambres standard, 32 chambres familiales et suites, Dhawa Ouidah se veut un hôtel moderne, dynamique et innovant, tout en intégrant fortement l’âme béninoise dans son architecture, son design et ses services. Le joyau compte deux restaurants et trois bars, avec une forte mise en valeur des produits et des saveurs locales. Le complexe hôtelier intégrera également trois salles de réunions et une salle de bal, un spa “8lements”, avec cinq salles de soins, inspiré de l’expertise du Banyan Tree Spa ; une salle de sport Activa Gym, incluant un espace extérieur dédié au CrossFit et un kids club Play Play. L’établissement entend par ailleurs jouer un rôle actif dans le développement local.

Jean-Philippe Ferrini, directeur général du futur hôtel Dhawa Ouidah

« Nous avons également à cœur de soutenir l’économie locale en collaborant avec des entreprises et artisans béninois. Nous ferons en sorte que notre et votre Dhawa Ouidah soit un partenaire de la communauté, en contribuant au développement durable et en créant des emplois », a assuré Jean-Philippe Ferrini.

Un projet stratégique pour le développement touristique du Bénin

Le projet est mené sous l’égide de l’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT). « Dhawa fait partie de l’offre que le gouvernement développe pour accroître la capacité d’accueil touristique au Bénin », a affirmé Achille Houssou, directeur général de l’ANPT. Cette année 2026, informe-t-il, nous allons achever et mettre en exploitation le complexe hôtelier Dhawa de Ouidah.

Ce projet vient compléter une série d’investissements majeurs déjà engagés notamment le Club Med d’Avlékété ainsi que la construction de trois autres hôtels à Avlékété tels que Banyan Tree (5 étoiles), Angsana (4 étoiles) et un hôtel 3 étoiles. « Nous aurons également à Cotonou, l’hôtel Hilton, à Akpakpa un complexe hôtelier sur l’ancien site du Plm Alédjo et également un complexe balnéaire à Grand-Popo. C’est donc un ensemble d’hôtels sur lesquels nous travaillons et ils sont vraiment avancés », a indiqué Achille Houssou.

Le Vice-président senior et directeur des opérations chez Banyan Tree Hotels & Resorts, Peter Hechler a salué la vision de Patrice Talon ; celle de transformer le Bénin en l’une des destinations émergentes les plus dynamiques d’Afrique. « Au sein du Groupe Banyan, nous sommes honorés de faire partie de ce voyage transformationnel. Nous croyons au Bénin. Nous croyons en Ouidah. Et nous croyons qu’ensemble, nous pouvons positionner cette nation comme un phare du tourisme patrimonial, de la célébration culturelle et du développement durable en Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré. Dhawa Ouidah ambitionne de devenir une référence de l’hospitalité contemporaine au Bénin, alliant confort, culture et ouverture sur le monde.

Akpédjé Ayosso

Peter Hechler, Vice-président senior et directeur des opérations chez Banyan Tree Hotels & Resorts
6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




