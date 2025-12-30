Ouidah prête à accueillir Vodun Days 2026

``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 janvier 2026. À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mardi 30 décembre 2025 à l’Arène de Ouidah, les autorités ont officiellement présenté cette nouvelle édition placée sous le sceau de la maturité.

Après les éditions de 2024 et 2025, considérées comme des phases pilotes, les Vodun Days se sont imposés comme un rendez-vous incontournable. Du 8 au 10 janvier 2026, le Bénin entend une nouvelle fois illustrer son statut de carrefour des cultures, des arts et du tourisme religieux. Selon les chiffres de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), l’édition 2025 a rassemblé plus de 435 000 participants. « Nous abordons cette édition 2026 sous le signe de la révélation du patrimoine culturel immatériel lié au vodun, à nous-même et au monde entier », a déclaré Gwladys Gandaho, directrice adjointe de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. À en croire, la représentante du ministre, les retours des agences de voyages, des structures d’hébergement touristique, confirment que le pari du gouvernement de faire des arts et culture Vodun, une centralité de la dynamique de révélation du Bénin est en bonne marche.

Un impact économique significatif pour Ouidah et ses environs

Au-delà de la dimension culturelle, les Vodun Days s’affirment comme un puissant levier de développement économique local. Lors de la précédente édition, 70 % des unités économiques de la ville de Ouidah ont enregistré une hausse de 26 % de leur chiffre d’affaires moyen journalier, tandis que 24,26 % ont créé des emplois occasionnels. Ces retombées positives s’étendent désormais au-delà de la cité historique.

Pour l’édition 2026, d’importantes dispositions ont été prises afin de maîtriser les flux de visiteurs, garantir la sécurité et assurer l’accès aux services de santé sur les sites. Selon le maire de Ouidah, Christian Houétchénou, des actions soutenues ont été menées en matière de salubrité urbaine, avec l’implication des associations de femmes, des quartiers et des structures locales. De nombreux jeunes volontaires ont été mobilisés pour l’accueil et l’orientation des visiteurs. « Nous avons décidé de créer des parkings tampons à l’entrée de la ville afin de faciliter la circulation (…) Ouidah est complètement prête pour accueillir le monde entier », a-t-il rassuré.

Cette année, de nouveaux sites d’animation viennent enrichir l’expérience des Vodun Days. Aux places habituelles (Maro, esplanade du Fort Français, foret sacrée de Kpassè, Mami-plage), s’ajoutent désormais le couvent Ninsouxwè et le couvent Sakpata, récemment réhabilité. Le Brésil sera aussi présent à travers des animations sur l’esplanade du Fort Français.

Les Vodun Days portent la stratégie touristique du Bénin

Selon le directeur de Bénin Tourisme, Sindé Chékété, les éditions 2024 et 2025 ont permis de poser les bases du projet. « Cette année, on espère vraiment avoir l’édition de la maturité. C’est le moment d’affiner tout le travail fait jusqu’à présent autour des Vodun Days », a-t-il expliqué. Les Vodun Days, souligne-t-il, s’inscrivent pleinement dans la stratégie de promotion de la destination Bénin.

Le directeur de Bénin Tourisme s’est aussi réjoui du succès du lancement de la marque pays ‘’Bénin, un monde de splendeurs’’ dévoilé en septembre 2025. « Aujourd’hui, le Bénin est sur la carte. On en parle et beaucoup commencent à le découvrir. (…). Nous avons franchi un cap dans notre stratégie d’influence », a déclaré Sindé Chékété.

Un programme riche et attractif

L’édition 2026 promet un programme dense et attractif, articulé autour des animations de places et de la grande cérémonie vodun. Des concerts géants sont prévus les 8 et 9 janvier, avec la participation d’artistes de renom tels que Angélique Kidjo, Meiway, Bobo Wê, Vano Baby, Ricos Campos, Anna Fambo, entre autres. Le samedi 10 janvier, l’arène culturelle de Ouidah accueillera un spectacle artistique de haut niveau, point d’orgue de ces trois jours de célébration.

Le monde est invité à célébrer du 8 au 10 janvier 2026, les Vodun Days dans un esprit de communion, de découverte et de partage. Comme l’a souligné la directrice adjointe de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, « l’hospitalité qui caractérise le Bénin sera au rendez-vous ».

Akpédjé Ayosso

30 décembre 2025 par ,