Ouidah dévoile une Porte du Non-Retour rénovée

Sur la plage de Ouidah, une nouvelle Porte du Non-Retour remplace désormais l’ancienne version inaugurée en 1995.

Symbole fort de la mémoire de la traite négrière, la Porte du Non-Retour (renovée) atteint 16,32 mètres de haut et s’étend sur 23 mètres de longueur. Elle a été construite en béton. Plus de 200 sculptures y sont intégrées. Les sculptures ont été façonnées à la main, pièce par pièce, par l’artiste béninois Bandeira.

Ce nouveau monument porte une charge symbolique. Il incarne la mémoire des milliers d’Africains déportés depuis Ouidah vers les Amériques. Il symbolise aussi la dignité retrouvée d’un peuple face à l’histoire.

La Porte du Non-Retour fait partie des sites des Vodun Days. Chaque année, début janvier, Ouidah devient le centre d’une célébration unique. La célébration explore la culture, la spiritualité et l’art Vodun, tradition profondément enracinée au Bénin.

Les Vodun Days sont programmés du 8 au 10 janvier 2026. Ils attirent des participants du Bénin et du monde entier.

