Ouidah accueille une exposition dédiée au Gèlédè

À partir du 20 décembre 2025, la Guest House ‘’L’Air de Rien’’, située à Ouïdah, ouvre ses portes à sa troisième grande exposition consacrée à l’univers fascinant du Gèlédè.

Du 20 décembre au 11 janvier, Régine Lappo, gérante de la Guest House ‘’L’Air de Rien’’ à Ouidah, organise l’exposition ‘’Les Yeux qui ont vu le Gèlédè ont vu le spectacle ultime’’. L’événement a pour but de faire découvrir au public la richesse culturelle du Gèlédè.

Le jardin de la Guest House sera transformé pour l’occasion en un parcours immersif. Des artistes y présenteront leurs œuvres offrant ainsi aux visiteurs une immersion rare dans l’esthétique et les symboliques du Gèlédè. Ils échangeront avec le public pour expliquer leurs créations et techniques. La soirée sera animée par des ballets Gèlédè avec des danseurs portant les masques traditionnels et exécutant les rythmes spécifiques à cette culture ancestrale.

Cette exposition coïncide avec les Vodun Days (8 au 10 janvier), une célébration qui attire chaque année à Ouïdah un grand nombre de visiteurs, curieux de découvrir les traditions et les pratiques culturelles du pays. Une opportunité supplémentaire pour les festivaliers de plonger au cœur de Gèlédè.

26 novembre 2025 par ,