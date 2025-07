Ouidah abrite le championnat national d’escrime du 21 au 24 août

Les championnats nationaux cadets et juniors en escrime se tiendront à Ouidah du 21 au 24 août 2025.

Pour cette édition, les athlètes vont concourir en épée et au sabre. En prélude à cette compétition, tous les athlètes sont conviés à un camp de deux (2) jours qui va démarrer le 21 août. Le samedi 23, les championnats proprement dits vont démarrer pour finir le dimanche 24 août.

Une quarantaine d’athlètes est attendue à Ouidah pour décrocher le titre de champion du Bénin qualificatif pour les diverses compétitions d’âge au plan continental et mondial.

La compétition s’annonce rude car en prélude à cette compétition statutaire, le président Jacques Okoumassoun et les membres de son comité exécutif avaient lancé le projet Escrime pour tous le 10 juillet 2025 à Parakou et vue de rendre la pratique de l’Epée accessible dans les communes de Natitingou, Bembereke , Kandi etc.

Dans le même ordre, il se tient également dans la cité de Kpassé, du 24 au 31 juillet 2025, un camp de formation des entraîneurs et athlètes au sabre sous la direction de cinq experts venus des Usa.

Il convient également de rappelé qu’en mai 2025 en collaboration avec le CNOSBEN ( Comité National Olympique Sportif du Bénin) il y a eu la formation de la solidarité Olympique pour le renforcement du niveau des maîtres d’armes et la formation des arbitres par l’expert de la FIE FERJANI.

Avec des arbitres et des athlètes bien aguerris, il va s’en dire que lors du prochain championnat, les combats seront épiques dans chacune des branches de l’Escrime que sont : l’épée , le sabre et le fleuret.

