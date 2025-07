Ouidah abrite la formation des entraîneurs et athlètes au Sabre (Escrime)

La Fédération Béninoise d’Escrime ne ménage aucun effort en vue de rendre cette discipline accessible à tous. Ainsi en marge du projet Escrime pour Tous lancé à Parakou le 10 juillet pour développer l’épée dans les communes de Bembèrèké, Natitingou etc , la ville de Ouidah abrite du 24 au 30 juillet une formation des entraîneurs et athlètes au sabre. Jacques Okoumassoun et les membres de son comité Exécutif ont procédé au lancement des travaux. À travers cette initiative la FBE (Fédération Béninoise d’Escrime) compte disposer des athlètes au niveau de chacune des branches de l’Escrime que sont : le Fleuret, le sabre et et l’épée. La formation est assurée par des experts venus directement des USA.

Du 24 au 30 juillet , la ville de Ouidah accueille la formation des entraîneurs et athlètes au sabre. Ils sont au total 27 participants à se faire former par une équipe de cinq (05) personnes venues directement des USA. La délégation est composée de deux Maitre-d’arme et des trois athlètes membres de l’équipe cadette des Usa. Il s’agit de Daryl Homer , Maître d’arme, escrimeur de haut niveau, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Rio Janeiro et Khalil Thompson athlète aux Jeux olympiques de Tokyo. Mesdemoiselles Ruth Mund, Alexia Anthony Catelyn So,plusieurs fois médaillées au Sabre dans les catégories d’âge, font également partie de la délégation pour partager leur amour de l’escrime avec les jeunes locaux.

