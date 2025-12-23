mardi, 23 décembre 2025 -

Dernier message à la Nation

‘’Oui, le Bénin a trouvé sa voie’’ (Président Patrice Talon)




Le président Patrice Talon a prononcé, ce mardi 23 décembre 2025, son dixième et dernier message sur l’état de la Nation. La déclaration a été faite devant les députés, à l’Assemblée nationale.

« Ce n’est pas sans émotion que je me tiens devant vous pour mon dernier message dans cette posture », déclaré le Chef de l’Etat Patrice Talon devant les députés.

65 ans après l’indépendance, le président de la République a estimé que le Bénin s’est consolidé. Selon le Chef de l’Etat,vl’unité nationale est renforcée. La coexistence entre les communautés est harmonieuse.

Patrice Talon a affirmé qu’aucune tension ethnique, religieuse ou sociale majeure ne menace le Bénin. Cela, malgré un environnement sécuritaire régional jugé difficile. Il a assuré que l’intégrité du territoire reste préservée, en dépit d’« agressions sécuritaires » dans certaines zones frontalières.

Abordant le développement, le président a évoqué une « mutation profonde » engagée depuis près de 10 ans. Sans dresser un bilan détaillé, il a affirmé que les conditions de vie se sont globalement améliorées.

Les perspectives, selon lui, sont « rassurantes et prometteuses ». La question centrale, a poursuivi le Chef de l’Etat dans son message à la Nation, est de savoir si le Bénin a trouvé la voie de son développement. À cette interrogation, il a répondu clairement : « oui ».

Patrice Talon a également insisté sur un « nouvel état d’esprit ». Un changement de mentalité qu’il attribue au courage politique. Celui qui a permis, selon lui, d’adopter des réformes autrefois jugées difficiles, voire impensables.

Sur le plan politique, le président a reconnu les limites des acquis de la Conférence nationale. Ils n’ont pas suffi, a-t-il dit, à garantir une gouvernance vertueuse et un développement durable.

Il a défendu les réformes du système partisan engagées depuis 2018. Elles visent, selon le Chef de l’Etat, à mettre la démocratie au service du développement et du bien-être des citoyens.

Le chef de l’Etat a salué les Forces de Défense et de Sécurité, les Institutions pour leur attachement aux valeurs républicaines, en référence aux événements du 7 décembre dernier.
Patrice Talon n’a pas manqué de faire ses adieux. « (...) Difficile de se quitter quand on s’aime, mais la grandeur voudrait qu’on le fasse (...) Je voudrais que, dans les rues de Cotonou, dans un bar ou dans un café chez un ami, je regarde le discours de mon successeur annonçant que les réformes ont continué et que le Bénin se porte encore mieux », a indiqué le Chef de l’Etat.
M.M.

23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




