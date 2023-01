Oswald Homeky appelle au professionnalisme en 2023

Le Ministre des Sports, Oswald Homeky a animé ce samedi 14 janvier 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, une séance d’échanges avec les encadreurs des classes sportives venus de tous les départements du Bénin. Il s’agissait de faire le point du chemin parcouru en 2022 et d’aborder avec tous les acteurs, les défis et réaménagements pour la nouvelle année 2023.

Devant les acteurs sportifs du Bénin, le ministre se réjoui du chemin qui a été fait jusque là.

"Le gouvernement a initié cet ambitieux programme des classes sportives dans l’ensemble des 77 communes du Bénin pour développer le génie sportif chez les jeunes apprenants. Après les premiers résultats positifs, il faut regarder dans le programme avec un esprit critique en vue de l’améliorer en dépit des performances. Voilà pourquoi, j’ai souhaité rencontrer l’ensemble des encadreurs engagés dans ce programme des 77 communes dans les différentes disciplines et le message a été vraiment un message de vérité", a déclaré le Ministre.

Oswald Homeky n’a pas manqué dans son allocution d’inviter les encadreurs à plus de conscience et de professionnalisme pour l’atteinte des objectifs en 2023. Il les a rassurés quant aux doléances et fait part de quelques réaménagements pour cette nouvelle année.

