Osimhen et Naples affrontent Real Madrid ce mardi

La Ligue des Champions revient cette semaine avec au programme les matchs de la deuxième journée de la phase de groupes. Le gros choc à suivre ce mardi 03 Octobre 2023, est l’affiche Napoli vs Real Madrid.

Les Madrilènes sont en déplacement en Italie. Ce sera une occasion de retrouvailles entre Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid et Naples, son ancien club.

Le programme Ligue des Champions de ce mardi :

Union Berlin vs Braga (18h45)

Salzburg vs Sociedad (18h45)

Manchester United vs Galatasaray (20h)

Lens vs Arsenal (20h)

Copenhague vs Bayern (20h)

PSV vs Séville (20h)

Napoli vs Real Madrid (20h)

Inter vs Benfica (20h)

J.S

3 octobre 2023 par