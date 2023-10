Orange Bank Africa annonce son ouverture prochaine au Sénégal

Engagée dans la promotion de l’inclusion financière en Afrique depuis plus de trois ans en Côte d’Ivoire, Orange Bank Africa (OBA), annonce son expansion au Sénégal.

Selon la Banque Mondiale, les indicateurs d’inclusion financière en Afrique restent en dessous de la moyenne mondiale. En effet, seule 35% de la population possède un compte bancaire, 15,4% épargne auprès d’institutions financières et 6,7% ont accès à un crédit. Dans ce contexte, 86% des pays africains affichent un taux d’inclusion inférieur à 50%. Face à cette réalité, Orange Bank Africa (OBA) s’engage résolument à améliorer l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest.

Afin de concrétiser cet engagement, l’ouverture d’une succursale au Sénégal marque ainsi une étape significative. En effet, cette annonce, faisant suite à la décision favorable de la Commission Bancaire de l’UMOA, atteste du fait que le modèle d’innovation et l’expertise Orange Bank Africa sont reconnus. Avec son éventail de produits financiers, dont son produit phare de crédit et d’épargne digitale, Tik Tak, la banque permettra aux Sénégalais d’accéder aisément à des crédits instantanés de 5.000 à 1.000.000 FCFA, disponible 24h/24 et 7j/7 dans tout le pays.

“ L’ouverture prochaine de notre succursale au Sénégal est une étape majeure dans notre évolution. Je tiens à remercier chaleureusement les autorités sénégalaises pour leur confiance placée dans le modèle d’affaires d’Orange Bank Africa, qui met l’accent sur l’inclusion financière. Pendant 3 ans, notre banque axée sur l’écoute et la satisfaction client, a réalisé des performances remarquables en Côte d’Ivoire, se hissant à la première place en termes de nombre de clients, dans toute la zone UEMOA. Nous sommes engagées à apporter aux populations du Sénégal, le meilleur de ce que nous avons réalisé sur le marché ivoirien.” Jean-Louis Menann-Kouamé, Directeur Général d’Orange Bank Africa.

Orange Bank Africa a effectivement déjà prouvé sa valeur en injectant plus de 220 milliards de FCFA en Côte d’Ivoire grâce à son offre de crédit instantané, au profit de personnes qui, pour la plupart, n’avaient jamais eu de relations avec une banque. Cette approche axée sur la simplicité et la disponibilité est parfaitement adaptée au marché sénégalais, où elle contribuera à répondre aux enjeux en matière d’inclusion financière.

