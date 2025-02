Opposants et mouvanciers pleurent un serviteur de la République

Plusieurs personnalités et acteurs politiques ont exprimé à travers divers messages, leurs sentiments de tristesse et de consternation suite à la mort tragique du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, ce jeudi 20 février 2025.

C’est avec une « vive douleur » que le ministre conseiller à l’enseignement technique et à la formation professionnelle, Expédit Codjo Houessou dit avoir appris la mort tragique de son collège, Kouaro Yves Chabi ce jeudi 20 février 2025. A travers un message, il a exprimé ses condoléances à sa famille, son cabinet, aux acteurs de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle et au gouvernement. « En deux mois de collaboration, j’ai eu la chance d’apprécier un homme d’une grande simplicité et un cadre à la fois talentueux et performant », a-t-il écrit.

Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi dit être « sans voix » et s’en remet à la prière. « Je prie simplement avec foi Dieu, Tout Puissant, Unique Dispensateur de grâces de te faire miséricorde et de daigner te recevoir auprès de lui ».

Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale a également exprimé sa compassion à la famille et aux proches du ministre. « En ces moments de douleur, je tiens à exprimer toute ma compassion ainsi que celle de la Représentation nationale aux familles éplorées et à leurs proches. Que le Seigneur leur apporte réconfort et courage face à cette terrible épreuve », s’est-il exprimé souhaitant « un prompt rétablissement » aux blessés.

« Ainsi, t’aimions-nous ; Ainsi t’aimerons-nous, KYC. Affable, de sourire et de dévouement généreux. A jamais dans nos cœurs. Souvenirs éternels RIP », a écrit pour sa part, Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint, et porte-parole du gouvernement.

La ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio pleure un ancien militant de son ex parti UDBN dont le « départ brutal » dans la félicité éternelle, constitue « une perte immense pour sa famille, ses proches, ses collaborateurs et toute la Nation ». La présidente du parti La Renaissance nationale (RN) salue le sens d’intégrité et d’engagement du ministre qui pour elle, aura marqué de son empreinte, son parcours politique se mettant au service de l’intérêt général.

Le décès du ministre Kouaro Yves Chabi selon le parti Bloc Républicain (BR), constitue une « une perte inestimable » qui laisse derrière, « un vide immense » non seulement pour sa famille et son parti, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), mais aussi pour le pays tout entier. « Le Bénin perd un homme d’une rare compétence, un serviteur de l’Etat engagé, dont l’empreinte restera indélébile dans le secteur éducatif », regrette la formation politique présidée par le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

Les partis politiques de l’opposition ont également exprimé leurs condoléances et leur tristesse suite à la mort du ministre Kouaro Yves Chabi.

Pour le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), il s’agit d’un « coup douloureux du sort ».

Les Démocrates (LD), à travers un communiqué signé du secrétaire général à la communication, Guy Mitokpè, a aussi exprimé ses condoléances à la famille biologique du ministre et à la République suite à sa « mort brutale et bouleversante ».

L’ancien secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin), Noël Chadaré, Valentin Djènontin, acteur politique de l’opposition au régime du président Patrice Talon en exil, l’ambassadrice de la France au Bénin, et plusieurs autres personnalités ont aussi exprimé leur compassion et leurs condoléances à la famille de Kouaro Yves Chabi, mort dans un accident de circulation le 20 février 2025.

22 février 2025 par ,