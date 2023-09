Opportunités pour les cinéastes en situation difficile

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) en partenariat avec la Cité internationale des arts et L’usage du monde au 21e siècle lance la deuxième édition du programme de résidence « Caméra libre ». Il vise à accueillir à Paris des cinéastes étrangers en situation difficile.

Appel à candidatures pour le programme de résidences « Caméra libre ». Ce programme permet d’accueillir en résidence en France des cinéastes étrangers « qui ont déjà réalisé au moins un long-métrage sélectionné dans un festival international de premier plan et développent un projet de long métrage à vocation internationale dont l’écriture, le financement et la réalisation sont empêchés par les violences, la censure, la persécution ou les menaces politiques auxquelles ces cinéastes sont confrontés dans leur pays d’origine ».

Les lauréats seront accueillis en résidence à la Cité internationale des arts pendant 6 mois, à partir de février 2024. L’accueil inclut la prise en charge complète de la venue en France, une bourse de vie mensuelle, ainsi qu’un accompagnement artistique, juridique et administratif proposé par la Cité internationale des arts et L’usage du monde au 21e siècle.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 septembre 2023. Plus d’informations sur

https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/cinema/ecriture-et-developpement/camera-libre_1812991?utm_campaign=cnc&utm_source=newsletter&utm_medium=email.

