Onur Özçeri, ambassadeur turc honoré à l’occasion d’un diner

L’ambassadeur de la Turquie près le Bénin, Kemal Onur Özçeri est en fin de mission. Il a été honoré à l’occasion d’un diner d’au revoir en début de semaine.

04 ans déjà que Kemal Onur Özçeri, représente la Turquie au Bénin. Le diplomate turc au cours de son séjour au Bénin, a œuvré au renforcement des relations diplomatiques entre le Bénin et la Turquie.

Au cours du diner organisé en son honneur lundi 16 janvier 2023, le ministre des affaires étrangères et de la coopération l’a félicité pour sa contribution au renforcement et à la dynamisation des liens d’amitié et de coopération entre le Bénin et la République de Turquie.

« Même après mon départ, les relations entre le Bénin et la Turquie seront dynamiques », c’est la promesse faite par l’ambassadeur turc, fier de l’honneur que les autorités béninoises lui ont fait.

Plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement et des diplomates étaient présentes au diner d’au revoir.

F. A. A.

19 janvier 2023 par