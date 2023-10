Oncle AGBAYA : VAVA S’EN VA !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que c’est depuis le 29 Aout en fin de vacances, que mon petit Neveu VAVA, qui selon certaines mauvaises langues jalouses aurait payé quelques Web-charabiste pour se faire attribuer le surnom de "Agbonnon-Junior", a décerné bruyamment un certificat de préparation pour 2026, à mon Neveu le taiseux OB, qui officiellement n’a encore jamais rien demandé à quelqu‘un…

Mais ce n’est que quatre Conseils des Ministres plus tard, le jeudi 5 Octobre, que le jeune ministre se serait fait fermement chapitrer et découvert alors à l’occasion, un brusque besoin de liberté d’expression…

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui décrivez la situation comme un homme qui fait festin dans un bon restau et qui à l’heure du dessert, rota bruyamment pour faire une réservation dans un nouveau restau non encore inauguré, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

