Oncle AGBAYA : C’EST UNE AFFAIRE DE BRUIT ?

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que la pagaille des coups d’Etat, elle continue de s’étendre en Afrique. Mais cette fois-ci, il parait que le TCHIANI Bantou ne peut être franchement accusé de félonie comme le Sahélien, mais qu’il devrait être plutôt félicité pour assistance à personne handicapée...

Mais ces nouveaux putschistes ayant désormais le chic de laisser aux Présidents déposés leurs smartphones, si mon Neveu Bazoum s’est contenté d’appeler ses (ex)collèges au secours, Ali Bongo lui, s’est carrément tourné un film dans sa cage dorée de bureau où, on le voit appeler en anglais ( please), ses amis à "faire du bruit" pour le libérer...

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui hilares, demandez si les bruits des Gabonais depuis 55 ans contre la BONGOlie avaient pu quelque chose, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

